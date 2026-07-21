Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social crecen en Córdoba y se concentran en el campo, los servicios, los cuidados y el trabajo autónomo

La afiliación extranjera continúa creciendo con fuerza en Córdoba y extiende su presencia a distintos ámbitos de la economía provincial. La provincia cerró junio de 2026 con 14.621 trabajadores extranjeros dados de alta en la Seguridad Social, 2.884 más que un año antes, lo que representa un incremento interanual del 24,6%.

Aunque la agricultura conserva un peso relevante, el mayor aumento se ha producido en el Régimen General, donde se encuadra buena parte del empleo asalariado de sectores como la hostelería, el comercio, la construcción, la industria, la logística o los servicios. Este régimen suma 8.979 afiliados extranjeros, más del 61% del total provincial, después de incorporar alrededor de 2.250 trabajadores en el último año.

Los datos disponibles no permiten conocer qué parte de este crecimiento corresponde concretamente a cada actividad económica. Sin embargo, muestran que el aumento de la afiliación extranjera no puede atribuirse únicamente a las campañas agrícolas, porque la mayor parte de las nuevas altas se concentra en el empleo asalariado ordinario incluido en el Régimen General.

Más de 2.600 trabajadores en el campo

Aun así, el Sistema Especial Agrario reúne a 2.601 afiliados extranjeros en Córdoba, 238 más que en junio de 2025. Es el segundo gran bloque de afiliación y representa cerca del 18% del total.

La distribución por sexos refleja el carácter mayoritariamente masculino de este ámbito: 1.931 afiliados son hombres y 670 mujeres. Los trabajadores procedentes de fuera de la Unión Europea también son mayoría, con 1.711 altas, frente a las 890 correspondientes a ciudadanos comunitarios.

La agricultura continúa siendo, por tanto, una puerta importante de entrada al mercado laboral cordobés, especialmente durante las campañas de recogida. No obstante, su peso relativo es inferior al del Régimen General y explica solo una parte del crecimiento registrado en el último año.

El empleo doméstico, claramente feminizado

El Sistema Especial de Empleados del Hogar contabiliza 1.174 trabajadores extranjeros, tras sumar unas 273 altas en doce meses. Se trata del ámbito con una mayor feminización: 1.119 afiliadas son mujeres, frente a apenas 54 hombres.

Una mujer cuida de una persona mayor. / AJ González

También destaca el predominio de los trabajadores extracomunitarios. De las personas extranjeras afiliadas en este sistema, 1.121 proceden de países de fuera de la Unión Europea, mientras que únicamente 53 tienen origen comunitario.

Estas cifras apuntan al papel que desempeña la población inmigrante en actividades relacionadas con los cuidados, la atención domiciliaria y las tareas domésticas. Son trabajos esenciales para muchas familias, aunque tradicionalmente asociados a salarios reducidos, jornadas largas y difíciles de controlar y situaciones de mayor vulnerabilidad laboral.

Cerca de 1.900 autónomos extranjeros

El trabajo por cuenta propia también gana protagonismo. Córdoba cuenta con 1.854 autónomos extranjeros, unos 123 más que en junio del año anterior. Representan cerca del 13% del conjunto de afiliados de origen extranjero. Dentro de este grupo hay 1.017 hombres y 837 mujeres. La mayoría, 1.359, procede de países extracomunitarios, mientras que 495 son ciudadanos de la Unión Europea.

El crecimiento de los autónomos muestra otra cara de la incorporación de la población extranjera al mercado laboral: la creación de pequeños comercios, establecimientos de hostelería, talleres y empresas de servicios o de reparto a domicilio.

Ocho de cada diez proceden de fuera de la UE

El incremento general está impulsado casi por completo por trabajadores de fuera de la Unión Europea y Córdoba registra 11.484 afiliados procedentes de países extracomunitarios, frente a 3.137 comunitarios. Los primeros representan el 78,5% del total.

Por sexos, hay 8.170 hombres y 6.450 mujeres. La distribución varía considerablemente en función del régimen: los hombres predominan en la agricultura y en el empleo asalariado general, mientras que las mujeres concentran prácticamente todas las altas del sistema de empleados del hogar.