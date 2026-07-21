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Por 190.000 euros

Adif licita la reordenación del embarque en la estación de Córdoba para reducir colas

La inversión se destina a una zona de alta presión en la estación, que ha batido récords de pasajeros en los últimos años

Acumulación de viajeros en la zona de embarque de la estación de trenes de Córdoba.

Acumulación de viajeros en la zona de embarque de la estación de trenes de Córdoba. / Manuel Murillo

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) reordenará la zona de embarque de la estación de trenes Córdoba-Julio Anguita con el objetivo de mejorar los accesos a las vías, facilitar la operativa de control de equipajes en los trenes de alta velocidad y ganar comodidad para los viajeros.

Así se desprende del anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que recoge las obras del proyecto simplificado para la nueva reordenación del embarque y la operativa de control de equipajes en los trenes de alta velocidad de la estación cordobesa.

Los trabajos cuentan con un presupuesto base de licitación de 190.096,30 euros, IVA incluido, y un valor estimado de 157.104,38 euros sin impuestos. El plazo de ejecución previsto es de tres meses una vez se adjudiquen las obras.

Reducir las colas en el vestíbulo

Con esta actuación se busca mejorar una de las zonas de mayor presión de la estación, donde en determinados momentos se forman colas en el vestíbulo y en el acceso a los andenes, especialmente en horas de mayor afluencia de trenes de alta velocidad. Esta situación provoca molestias tanto a los viajeros que esperan para embarcar como a quienes entran o salen de la estación, al solaparse los flujos de paso.

Viajeros suben a un tren AVE de Renfe.

Viajeros suben a un tren AVE de Renfe. / CÓRDOBA

No obstante, el anuncio de licitación no detalla cómo será exactamente la reordenación ni fija todavía una fecha concreta para el inicio de los trabajos. El documento se limita a describir la actuación como una obra para la «nueva reordenación del embarque y operativa de control de equipajes» en los trenes de alta velocidad.

El procedimiento se tramita como abierto simplificado y ordinario. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 8 de septiembre de 2026, mientras que la apertura de las ofertas económicas está prevista para el día siguiente, 9 de septiembre.

La estación sigue batiendo récords

La actuación llega en un momento de fuerte crecimiento de la actividad ferroviaria en Córdoba. La estación ha registrado en los últimos años un incremento notable del tráfico y del número de pasajeros, impulsado por el auge del tren y la entrada de nuevos operadores como Iryo y Ouigo.

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Acumulación de pasajeros en el vestíbulo de la estación de trenes de Córdoba. / Ramón Azañón

De hecho, en 2025 la estación batió su récord de pasajeros al alcanzar los 5.963.217 viajeros, el 65% de ellos usuarios de alta velocidad, precisamente el ámbito al que van dirigidos estos trabajos. Estas cifras consolidan a la estación Córdoba-Julio Anguita como uno de los principales nodos ferroviarios del país, especialmente en el mapa de la alta velocidad.

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