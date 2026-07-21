Abre al tráfico un nuevo tramo de la calle Poeta Juan Jiménez Macías en Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba abrirá este jueves al tráfico el nuevo tramo de la calle Poeta Juan Jiménez Macías Mondeño, una actuación destinada a mejorar la conexión entre las glorietas de Santa Beatriz y Rafael Bernier Soldevilla con un nuevo tramo de calle y adaptar la movilidad de la zona a los cambios derivados de la nueva ronda. Las obras han contado con un presupuesto base de licitación de 264.865 euros, aunque finalmente fueron adjudicadas por 261.841 euros, y se han ejecutado en un plazo de cinco meses.

Según el concejal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, la intervención ha permitido completar un tramo viario pendiente desde la actuación realizada en 2012. Además de abrir la nueva conexión entre ambas glorietas, el proyecto ha incluido la construcción de nuevas aceras de tres y cinco metros de anchura, ejecutadas con baldosas de terrazo colocadas mediante el sistema de escuadra y cartabón para mejorar su durabilidad.

La nueva calzada dispone de 13 metros de anchura, con dos carriles de circulación y una banda de aparcamiento lateral. Asimismo, el Ayuntamiento ha aprovechado las obras para renovar diversas infraestructuras urbanas. En materia de saneamiento, se ha conectado la red de alcantarillado existente mediante un nuevo pozo y una conducción unitaria de 400 milímetros de diámetro, además de instalar cuatro imbornales para la recogida de aguas pluviales.

Visita a las obras este martes. / CÓRDOBA

La actuación también ha contemplado la renovación del alumbrado público, con la instalación de seis columnas de acero galvanizado de diez metros de altura equipadas con luminarias de tecnología LED, así como la mejora de la infraestructura verde mediante la creación de cuatro alcorques y la plantación de cuatro jacarandas, dotadas de un sistema de riego automatizado.

Cambios en el tráfico

La apertura de este nuevo tramo supondrá también una reorganización de la circulación en la zona. La calle Poeta Juan Jiménez Macías pasará a tener sentido único desde la glorieta de Santa Beatriz hacia la glorieta de Rafael Bernier Soldevilla. Por su parte, la calle Joaquín Sama Naharro invertirá su sentido y canalizará el tráfico en dirección contraria, desde la glorieta Rafael Bernier Soldevilla hasta la avenida de la Arruzafilla, también con dos carriles.

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Ruiz Madruga destaca que esta actuación responde a la necesidad de adaptar la movilidad de este entorno al desarrollo de la nueva ronda y mejorar la fluidez del tráfico en uno de los accesos de expansión de la ciudad. La vía quedará abierta a la circulación a partir de este jueves.