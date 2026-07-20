La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La celebración del Mundial, los cambios en los contenedores de Sadeco y los impuestos municipales de 2027, entre las claves del día
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Más de 14.000 aficionados tiñeron de rojo la plaza de Las Tendillas para celebrar el histórico triunfo de España en el Mundial. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes, en el que también destacamos la decisión de Sadeco de eliminar las gomas de los nuevos contenedores para evitar que se acumulen bolsas de basura en la vía pública. Además, esta mañana hemos informado sobre la congelación de los impuestos y tasas municipales para 2027, que llegará acompañada de nuevas bonificaciones.
- 14.000 aficionados tiñeron de rojo Las Tendillas para celebrar el Mundial de España
- Sadeco elimina las gomas de los nuevos contenedores de Córdoba para evitar bolsas en la calle
- Córdoba congela los impuestos y tasas municipales para 2027 e incorpora nuevas bonificaciones
Además, te traemos estas noticias:
Mundial 2026
- España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a Madrid
- Córdoba se coló en la final del Mundial con el ‘Aserejé’ de Las Ketchup ambientando la pausa de hidratación de la final
- La FIFA abre expediente a Argentina por la tangana tras la final del Mundial y las agresiones de Paredes, Molina y Ayala
Córdoba Ciudad
- 11 itinerarios formativos en logística, turismo, hostelería, electricidad y atención social en el Colegio Duque de Rivas
- El Ayuntamiento rechaza pagar los daños por las inundaciones en el estadio del Córdoba CF
- Detenido tras amenazar con una escopeta de plomillos a un repartidor y atrincherarse en una vivienda de Cañero
- El cinturón de piscinas para huir del calor de Córdoba: refugios asequibles y menos masificados a menos de media hora de la ciudad
Provincia
- La Junta de Andalucía inaugura la ampliación del Hospital de Montilla con 16 nuevas consultas
- El Plan Diputación Invierte incluye 784 obras en 90 entidades locales de Córdoba
- Córdoba estrena aeródromo para la lucha contra incendios con una pista de 1.200 metros
- Salvador Fuentes asegura que la reforma de la explanada de la Diputación "no es prioritaria"
Córdoba CF
- Guilherme Fernandes, nuevo guardameta del Córdoba CF para reforzar una portería en plena transformación
España
- "Julito" confiesa al juez que se pactó un 1 por ciento por el rescate de Plus Ultra y que fue Zapatero quien le anunció su concesión
- Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
- Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
- Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
- El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- Defensa prepara 330 plazas para la Base Logística de Córdoba: estos son los perfiles que tendrán más opciones
- Los arquitectos de Córdoba avisan: «La ciudad no está preparada para el calor extremo, aunque camina hacia ello»
- Un incendio calcina 10 hectáreas de pastos en la EDAR de la Golondrina de Córdoba