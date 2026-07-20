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La celebración del Mundial, los cambios en los contenedores de Sadeco y los impuestos municipales de 2027, entre las claves del día

¡España, campeona del mundo! Córdoba celebra en Las Tendillas el triunfo ante Argentina

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María Roso

Más de 14.000 aficionados tiñeron de rojo la plaza de Las Tendillas para celebrar el histórico triunfo de España en el Mundial. Es la noticia que abre nuestro boletín de este lunes, en el que también destacamos la decisión de Sadeco de eliminar las gomas de los nuevos contenedores para evitar que se acumulen bolsas de basura en la vía pública. Además, esta mañana hemos informado sobre la congelación de los impuestos y tasas municipales para 2027, que llegará acompañada de nuevas bonificaciones.

Además, te traemos estas noticias:

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Córdoba Ciudad

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