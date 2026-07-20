Sadeco retirará las gomas de 2.167 contenedores de Córdoba para facilitar el depósito de basura

La empresa municipal de saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha iniciado la retirada progresiva de las gomas instaladas en las bocas de los contenedores de residuos orgánicos y de la fracción resto. El Ayuntamiento de Córdoba ha informado de que la actuación afectará a 2.167 recipientes distribuidos por Córdoba y pretende facilitar el depósito de las bolsas y reducir su abandono en la vía pública.

Los nuevos contenedores han recibido críticas desde su instalación hace ya más de un año. La rigidez de las gomas dificulta la introducción de las basuras, que además se acumulaban al principio del contenedor dando la sensación de estar completo a pesar de no estarlo. También se había demandado la vuelta de los contenedores con pedal que permitían abrir con mayor facilidad los contenedores Esta circunstancia provoca que algunos usuarios dejen los residuos en el exterior, incluso cuando los contenedores todavía disponen de capacidad suficiente.

En un principio, los responsables de Sadeco explicaron que sería cuestión de tiempo que las gomas fueran perdiendo su dureza, pero finalmente han optado por su retirada.

Plan de choque de Sadeco

La medida anunciado por el equipo de gobierno este lunes forma parte del plan de choque puesto en marcha por la empresa municipal para mejorar la limpieza del entorno de las islas de contenedores. Los trabajos se prolongarán durante unas 13 semanas, a lo largo del verano, y está previsto que finalicen a principios de octubre.

Contenedores de Sadeco sin las gomas. / CÓRDOBA

La medida afectará a 2.167 contenedores de Córdoba

La intervención alcanzará a un total de 2.167 contenedores. De ellos, 712 corresponden a la fracción resto y 1.454 a la recogida de residuos orgánicos.

Los trabajos se realizarán progresivamente y siguiendo una planificación que permitirá actuar de manera ordenada en los diferentes barrios de Córdoba, según informa Sadeco.

La empresa señala que se trata de una intervención técnicamente sencilla que ya se ha aplicado en otras ciudades. Una vez retiradas las gomas, la empresa evaluará el comportamiento de los contenedores y comprobará si disminuye el número de bolsas abandonadas en el exterior.

Informes semanales para comprobar el resultado

El Servicio de Inspección de Sadeco realizará un análisis comparativo de las incidencias registradas antes y después de la retirada de las gomas.

Los inspectores elaborarán informes semanales sobre el funcionamiento de los recipientes y sobre la evolución del número de bolsas depositadas fuera de los contenedores.

El objetivo es comprobar la eficacia de la medida y determinar si la eliminación de estos elementos mejora el uso del nuevo sistema de recogida.

Refuerzo de la recogida y limpieza de los contenedores

La retirada de las gomas se suma a otras actuaciones incluidas en el plan de choque de Sadeco para reforzar la recogida de residuos y mejorar la limpieza de Córdoba.

Entre ellas se encuentra la incorporación de 20 nuevos camiones, con los que la empresa municipal ha renovado y ampliado su flota de recogida. En este sentido, Sadeco dijo la semana pasada que se han recuperado los 70 itinerarios diarios previstos en la recogida de basura.

La empresa también ha reforzado la limpieza del entorno de las islas de contenedores mediante la incorporación de dos vehículos carrozados adicionales en cada turno de trabajo. Estos medios permiten retirar con mayor rapidez los residuos depositados junto a los recipientes.

Plan intensivo de baldeo en Córdoba

Sadeco continúa igualmente con el despliegue de su nuevo plan de baldeo intensivo de calles, que se extenderá progresivamente por toda la ciudad.

Durante esta semana, los trabajos se desarrollarán en las zonas de Agrupación Córdoba y Carlos III, dentro de un calendario diseñado para reforzar la limpieza viaria durante los próximos meses.

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha señalado que el plan de choque responde al compromiso de la empresa municipal de mejorar el servicio prestado a la ciudadanía.

«Hemos escuchado las incidencias detectadas durante la implantación del nuevo modelo de contenedores y actuamos para facilitar el depósito de los residuos y reducir el abandono de bolsas en la vía pública», ha afirmado.

Ruiz Madruga también ha pedido la colaboración ciudadana para mejorar la imagen de las zonas de contenedores y ha destacado el esfuerzo realizado con la nueva flota, el refuerzo de la limpieza de las islas y el plan intensivo de baldeo.

«Nuestro objetivo es seguir mejorando la imagen de Córdoba y ofrecer un servicio cada vez más eficaz, eficiente y adaptado a las necesidades de los cordobeses», ha concluido.