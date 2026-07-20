Sucesos
Patadas, puñetazos y un intento de mordisco, dos funcionarios heridos en la cárcel de Córdoba
La sección de Prisiones del CSIF exige más funcionarios y la dotación de dispositivos de defensa ante la escalada de violencia en la prisión de Alcolea
Patadas, puñetazos, amenazas y hasta un intento de mordisco. Dos funcionarios han resultado heridos durante un grave incidente registrado en el módulo 7 de mujeres del Centro Penitenciario de Córdoba, según ha denunciado la sección de Prisiones del sindicato CSIF.
De acuerdo con el relato sindical, los trabajadores tuvieron que intervenir después de que una interna protagonizara una fuerte alteración del orden, con insultos y amenazas, que habría puesto en riesgo tanto al resto de mujeres presas como a los profesionales que se encontraban de servicio.
Aunque los funcionarios lograron controlar inicialmente la situación, la interna volvió a adoptar, según CSIF, una actitud «extremadamente violenta». La mujer habría lanzado patadas y puñetazos contra el personal e incluso habría tratado de morder a alguno de los trabajadores.
Como consecuencia del enfrentamiento, dos funcionarios sufrieron lesiones y tuvieron que ser atendidos en la enfermería de la propia prisión. Tras el incidente, y siguiendo el protocolo establecido, la interna fue aislada de manera provisional.
CSIF exige el traslado inmediato de la interna
El sindicato sostiene que no se trata de un episodio aislado y vincula este tipo de agresiones con la falta de personal, la escasez de medios y la gestión de internos con perfiles especialmente conflictivos.
Por este motivo, CSIF reclama el traslado inmediato de la interna a otro centro penitenciario que cuente con condiciones más adecuadas para abordar su situación. La organización asegura que su permanencia en la prisión cordobesa está provocando conflictos reiterados y supone un riesgo para trabajadoras e internas.
La central sindical también reclama una actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del centro penitenciario. A su juicio, la actual plantilla resulta insuficiente y el funcionamiento diario de la cárcel se sostiene gracias a la profesionalidad de los empleados, «no por los medios disponibles».
Más funcionarios y medios de defensa
Entre sus reivindicaciones, CSIF solicita además un refuerzo urgente de efectivos y una mayor dotación de material de seguridad. El sindicato plantea incluso la incorporación de dispositivos de defensa menos letales, como las pistolas táser, para situaciones excepcionales de violencia extrema.
La organización también pide una reforma del régimen disciplinario penitenciario, que considera anticuado, con el objetivo de actualizar las infracciones y sanciones y reforzar la autoridad de los profesionales.
CSIF acusa a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de mantener una política excesivamente permisiva que, según el sindicato, está favoreciendo el aumento de los incidentes y las agresiones.
Pese a la gravedad de lo ocurrido, la organización ha destacado la actuación de los funcionarios, que lograron controlar la situación y evitar consecuencias mayores. El nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad y la falta de personal en la cárcel de Córdoba, una reclamación que los representantes sindicales mantienen desde hace años.
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