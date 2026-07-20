Mercadillos cordobeses en verano: ni el calor puede con la tradición

Son las 11.00 horas de un jueves en el mercadillo de Las Setas, en Córdoba capital. El termómetro supera ya los 32 grados, y lo que se espera. En el puesto de churros situado en una de las entradas al mercadillo hay cola: «¿se venden churros ahora, en verano, con el calor?»; la respuesta de la churrera se acerca mucho a la que hace años diera la cantante María Isabel durante una entrevista en el ya histórico programa Menuda noche: «Si lo has visto es porque es, ¿no?».

En el puesto de churros de Gema Rodríguez se vende casi tanto producto como en cualquier otra época. Un cliente lo confirma al afirmar que los churros «están buenísimos» mientras una de las trabajadoras explica que muchos clientes aprovechan para venir al mercadillo y desayunar. Eso sí, cuando ya el termómetro sobrepasa los 35 grados toca empezar a desmontar o mojar los churros en una cerveza helada.

Mercadillos y calor / MANUEL MURILLO

Una ciudad de mercadillo

A los cordobeses les gusta el mercadillo. Ya sea el de Las Setas, el de El Arenal o el de resto de zonas donde suelen ponerse los comerciantes ambulantes. Ropa, fruta y verdura, zapatos, regalos, cosmética... el amplio abanico de productos se mantiene en verano, aunque los chaquetones y los edredones se cambian por bañadores y toallas. El presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), Antonio Torcuato, confirma a Diario CÓRDOBA desde su puesto en el mercadillo de Las Setas que en verano se mantiene el horario habitual, aunque el cliente suele llegar antes para aprovechar las horas más fresquitas del día. Eso sí, Torcuato tiene claro que el mercadillo cordobés goza de tanto tirón que «a la gente no le importa la calor». El presidente de Comacor confirma la buena reputación con la que cuentan estos mercados, de forma que la clientela repite y repite, dando igual si la Aemet ha decretado aviso amarillo o naranja. También, añade, viene mucho cliente de los pueblos, no solo de Córdoba capital.

Torcuato habla con una clienta. / MANUEL MURILLO

Un producto más ‘fresco’

Aunque la clientela no se reduzca, lo que sí varía es el tipo de producto que se vende en los meses de verano en el mercadillo. Vestidos, monos, ropa fresquita y buenas ofertas es lo que más sale estos días, junto a productos de playa y piscina, como bikinis, bañadores, chanclas, bolsos o toallas. También hay trasiego en los puestos de fruta y verdura, así como en los de encurtidos, donde la gente aprovecha para comprar alguna bebida fría.

Melania tiene, precisamente, un puesto de verdura y fruta, al que no dejan de llegar clientes que se llevan tomates, sandías, melones o cerezas, todo de temporada. Esta empresaria comenta que ni siquiera en verano «deja de venir gente», también por el buen producto. El único cambio con respecto a otras épocas que detecta Melania es que la gente suele llegar más temprano, pero las ventas se mantienen pese a las altas temperaturas.

Puesto de fruta y verdura de Melania. / MANUEL MURILLO

Otro puesto donde su gerente no para es el de Pepa, que vende complementos. Si bien la bisutería sigue estando presente en este rincón, Pepa introduce para el verano productos como abanicos y pareos -de estos últimos ha vendido dos en menos de cinco minutos-. Sobre las ventas en verano, Pepa comenta que «no me puedo quejar», y aunque la clienta pueda reducirse ligeramente, esta empresaria recuerda que los vendedores ambulantes son autónomos y no pueden permitirse no montar el puesto porque haga calor o porque se quieran ir de vacaciones: «día que no monto el puesto, día que no como».

Puesto de Pepa en el mercadillo de Las Setas. / MANUEL MURILLO

Mucha pinza para el pelo y poca «faja gorda» se vende en el puesto de Basilio González, que relata que lleva en el mercadillo prácticamente toda su vida. Basilio sí que señala que, en su caso, vende más «cuando hace frío», pero adapta su puesto a las altas temperaturas. En el puesto de Basilio hay ropa interior, complementos, maquillaje o perfumería. Casi todo puesto es susceptible de adaptar sus productos a la temporada y está claro que en los meses de julio y agosto no van a verse muchas mantas ni muchos chaquetones.

Basilio González en su puesto. / MANUEL MURILLO

El tirón del Mundial

El hecho de que en este verano se celebre el Mundial de fútbol también concentra mucho trasiego en aquellos puestos con ropa deportiva. Lo que es imposible encontrar en estos sitios es la camiseta blanca de España, la segunda equipación. Un grupo de jóvenes busca sin éxito, en el que ha sido uno de los productos más vendidos este año y el cual será muy difícil de desbancar. Aún así, las camisetas de fútbol están a la orden del día y no solo para practicar este deporte, sino para salir, de ahí que puedan encontrarse algunas ya de la temporada 26-27 y otras de temporadas pasadas que se han convertido ya en prendas históricas.

Mercadillo y redes

Frente a unos comerciantes que adaptan su mercancía al verano cordobés, están los clientes dispuestos a soportar el calor por tal de venir al mercadillo. En el de Las Setas, todo hay que decirlo, se ve sobre todo a mujeres. María es vecina del Arroyo del Moro y confirma que visita el mercadillo todos los viernes, sin falta. «A veces no me llevo nada, aunque casi siempre encuentro algo. Como mínimo, algo de fruta», explica con una bolsa con medio melón dentro.

Una clienta se prueba un sombrero. / MANUEL MURILLO

Virginia y su hija Carla aún no llevan nada, pero están buscando ropa para el verano. «Nos vamos a Chiclana, como todos los años, y estamos buscando los outfits», señala la hija junto a uno de los puestos de ropa de mujer más visitados del mercadillo, que se asemeja más a una tienda normal que a un espacio en medio de una plaza. Lino, rayas y algún estampado triunfan este verano.

Sobre si el calor echa o no para atrás a la hora de visitar el mercadillo, Juani tiene claro que no. «Yo lo que hago es venir más temprano, aunque hoy se me ha hecho tarde. Si tienes que comprar algo, el mercadillo siempre tiene mejor precio, así que da igual si hace calor o no, con no tardar mucho tienes bastante», explica esta cordobesa que ha venido para comprar algunos bañadores a su hijo pequeño.

Puesto de toallas y bolsos de playa. / MANUEL MURILLO

Está claro que el verano y el mercurio disparado no pueden con una tradición muy cordobesa, que a pesar de tener mucha historia sabe adaptarse a los nuevos tiempos. Le ocurre a Ana, que tiene una cuenta en TikTok de su puesto (By Pedro y Ana @pedroyanawomenshop) que cuenta ya con cerca de 17.000 seguidores. Ana explica que empezó subiendo un «vídeo tonto» que luego tuvo mayor alcance del esperado. Ahora, en su canal hace parodias sobre la venta ambulante y también muestra sus productos, que ya envía a otros puntos de España (incluso le han llegado a contactar desde Miami).

Otro comerciante de mercadillo fijo ya en TikTok es El Cabreao, que anuncia sus ofertas a grito pelado y no con mucha simpatía. Sin embargo, esta peculiar forma de vender ya le hace cosechar casi 6.000 seguidores en la citada red social y es raro que alguien pase por su lado y no le grabe algún vídeo.