La memoria de quienes vieron crecer el barrio del Zoco: "Todo esto era campo; ahora ya es una ciudad"

La transformación del barrio del Zoco de Córdoba también se refleja en el recuerdo de sus vecinos. Manuel Sáez Cañete llegó al barrio en 1992 y recuerda una zona completamente diferente a la actual. "Todo esto era campo", afirma al hablar de los primeros años del entorno, antes de que la expansión urbana terminara de consolidarse. Hoy resume ese cambio con una frase: "Esto ya es una ciudad".

Sáez Cañete no comparte la idea de que el barrio esté perdiendo población joven. A su juicio, las nuevas promociones residenciales están favoreciendo la llegada de familias más jóvenes. "En esa zona nueva son matrimonios nuevos; la mayoría son gente joven", explica.

Manuel Sáez Cañete, vecino del barrio desde 1992. / Manuel Murillo

También observa cambios en el comercio y destaca el papel de los nuevos emprendedores, especialmente de origen latinoamericano. "Se lanzan más a abrir negocios", comenta, en referencia a los nuevos establecimientos que han ido ocupando algunos locales.

Una visión diferente aporta Juan Jesús Sánchez, propietario del quiosco ubicado en la esquina de la plaza del Zoco desde 2014. Desde su actividad diaria ha observado cómo ha cambiado la vida comercial del Zoco. "Hace diez años todos los locales estaban abiertos", recuerda. Ahora percibe más persianas bajadas y echa de menos negocios tradicionales, como una óptica o una tienda de telas que cerró recientemente.

Juan Jesús Sánchez. / Manuel Murillo

Sánchez sí aprecia un envejecimiento progresivo de la población. "Ha venido gente nueva, pero en general veo a la gente más mayor", señala. En su opinión, el barrio necesita un impulso al comercio local para recuperar actividad y ocupar los espacios vacíos, además de mejoras en elementos urbanos como papeleras, contenedores y más limpieza.

¿Los jóvenes se quieren quedar en el barrio?

Clara Sánchez y Manuel Rosas representan a la generación que ha crecido en El Zoco. Ella llegó al barrio con cuatro años y él con apenas dos. Hoy, con 28 y 27 años, respectivamente, tienen visiones diferentes sobre su futuro en la zona.

Manuel Rosas y Clara Sánchez. / Manuel Murillo

Clara asegura que no se plantea quedarse a vivir en el barrio, aunque matiza que depende de la zona y considera que las áreas más próximas a Ciudad Jardín presentan actualmente más dificultades. Manuel, en cambio, sí se imagina desarrollando su vida en el barrio que lo ha visto crecer y destaca la tranquilidad de las zonas residenciales y la facilidad para encontrar aparcamiento, dos aspectos que, a su juicio, siguen haciendo atractivo el barrio para vivir.

Ambos coinciden, sin embargo, en que el barrio ha perdido parte de la oferta de ocio y comercial que tuvo durante su infancia. Manuel echa de menos los cines, las tiendas de ropa y otros espacios de entretenimiento que durante años convirtieron al Centro Comercial Zoco en un punto de encuentro. "El centro comercial ha dado un buen bajón", resume.