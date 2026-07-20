Cines de verano
Manuel Pimentel Siles, exministro de José María Aznar, sobre los cines de verano de Córdoba: "Son realmente únicos y una reliquia del pasado"
El Coliseo San Andrés, el único cine de verano cordobés abierto esta temporada, alberga su pantalla gigante en el interior de una vivienda
"Son realmente únicos y una reliquia del pasado", ha declarado el exministro Manuel Pimentel Siles sobre los cines de verano de Córdoba, durante una visita al Coliseo San Andrés, en pleno casco histórico de la capital cordobesa. Pimentel, que fue titular de Trabajo en el Gobierno de José María Aznar, recorrió las instalaciones de este cine al aire libre, uno de los cuatro que sobreviven en la ciudad, y puso en valor su singularidad dentro del panorama cultural andaluz.
"No me digáis que la entrada del cine no es original, en pleno centro histórico", señaló el exministro nada más llegar, sorprendido por un acceso que, según explicó, se confunde con la puerta de una vivienda cualquiera. "Este tipo de cine de verano solo se encuentra en Córdoba y son realmente hermosos", añadió, antes de saludar a su amigo Javier y cruzar el umbral.
Una casa que esconde una pantalla gigante
Del zaguán al patio hay solo un paso, pero el contraste, según relató Pimentel, es total. "Como veis, es una casa y salta la sorpresa", bromeó al descubrir el recinto, donde destacó "el privilegio de estar en pleno centro" disfrutando de una sesión de cine de verano. El exministro insistió en que la experiencia es "algo único de Córdoba" y que merece la pena acudir "casi independientemente de la película que pongan".
Pimentel reivindicó también los detalles más castizos del recinto, como el ambigú donde los espectadores compran el bocadillo y la cerveza antes de la función. Esa misma noche, ya con las campanas marcando las diez, el cartel del Coliseo San Andrés anunciaba la proyección de La Asistenta.
Solo uno de los cuatro cines abre esta temporada
El de San Andrés es, de hecho, el único de los cuatro cines de verano cordobeses que ha levantado el telón esta temporada. Los otros tres, Fuenseca, Delicias y Olimpia, permanecen cerrados. Su propietario, Antonio Amil, renunció a abrirlos este año alegando falta de rentabilidad y la ausencia de licencia municipal, mientras que el Ayuntamiento sostiene que esa licencia no se concede por las quejas vecinales derivadas de actividades paralelas, como conciertos navideños.
Los cuatro recintos, ubicados en pleno casco histórico, están calificados como zonas verdes y equipamiento público, lo que impide construir en sus solares. Esa circunstancia no ha evitado la polémica: el alcalde, Bellido, llegó a ofrecer 300.000 euros por los tres cines cerrados, oferta que Amil rechazó por insuficiente, mientras la oposición municipal reclama la expropiación y la declaración de los inmuebles como Bien de Interés Cultural.
La disputa ha movilizado también a los vecinos, que han organizado concentraciones, proyecciones improvisadas y una plataforma, SOS Cines de Verano, para reclamar su conservación. A día de hoy, tres de los cuatro cines de verano de Córdoba siguen cerrados y en manos privadas, mientras el Coliseo San Andrés continúa siendo, según la definición de Pimentel, "una reliquia del pasado" que sigue proyectando películas cada noche de verano.
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