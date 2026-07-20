Isabel Albás: «La oferta nos permite avanzar para hacer realidad el Pabellón de la Juventud»

La presidenta del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), Isabel Albás, ha valorado positivamente la presentación de una propuesta para la construcción del futuro Pabellón de la Juventud, como avanzó el sábado Diario CÓRDOBA. La edil del PP ha señalado que esta presentación permite afrontar «con optimismo» la siguiente fase del procedimiento.

«La recepción de una oferta es una magnífica noticia y nos permite avanzar para hacer realidad una infraestructura largamente demandada por los vecinos del Distrito Sur y por la ciudad de Córdoba», ha afirmado.

Grupo Ágora Meeting Sport Place es la empresa que se ha presentado a la licitación lanzada en junio por el Imdeco para la construcción, conservación y explotación de la nueva Instalación Deportiva Municipal (IDM) Juventud, o, lo que es lo mismo, el nuevo Pabellón de la Juventud. Su documentación deberá ser abierta y analizada ahora por la mesa de contratación antes de que continúe el procedimiento administrativo.

Una única oferta para la IDM Juventud

El cierre del plazo de presentación de propuestas supone un nuevo avance en la tramitación del proyecto, aunque la recepción de la oferta no implica todavía su adjudicación.

Ahora, la mesa de contratación deberá comprobar que la empresa cumple los requisitos administrativos, técnicos y económicos incluidos en los pliegos de la licitación.

Albás ha destacado también el trabajo realizado por los equipos técnicos y jurídicos del organismo municipal para tramitar una licitación que ha definido como «de gran complejidad».

Propuesta para el nuevo Pabellón de la Juventud. / CÓRDOBA

Un contrato de construcción y explotación por 21 años

La actuación se desarrollará mediante un contrato de concesión de obras que incluye la redacción del proyecto, la construcción, la conservación y la posterior explotación de las instalaciones. El plazo máximo de la concesión será de 21 años, periodo durante el cual la empresa adjudicataria deberá encargarse de gestionar y mantener el complejo deportivo. La inversión prevista para ejecutar las obras, equipar las instalaciones y ponerlas posteriormente en funcionamiento asciende a 3.867.200 euros.

Por su parte, el Imdeco realizará una aportación máxima de 1.250.000 euros, IVA incluido, destinada a financiar parcialmente la construcción.

El Imdeco abonará su aportación en 2027 y 2028

La aportación municipal se pagará en dos fases. El primer 50% se abonará en 2027, una vez que se haya certificado la ejecución de la mitad de la obra. La cantidad restante se pagará en 2028, cuando se certifique la finalización de la totalidad de los trabajos.

La presidenta del Imdeco ha subrayado que el organismo debe ser «absolutamente respetuoso» con el procedimiento administrativo y ha recordado que será la mesa de contratación la encargada de analizar la documentación con «transparencia y garantías».

«Este paso nos hace ser optimistas respecto al futuro centro deportivo del distrito Sur, una infraestructura muy esperada que contribuirá a ampliar y mejorar la oferta deportiva de Córdoba», ha indicado.

Solar donde irá el nuevo Pabellón de la Juventud, tras la demolición del anterior. / Manuel Murillo / COR

Albás ha señalado que el objetivo municipal es que la nueva IDM Juventud sea «una instalación de referencia, moderna, eficiente y accesible para todos los cordobeses». «No buscamos únicamente construir un nuevo equipamiento deportivo, sino ofrecer el mejor proyecto posible para la ciudad y garantizar un servicio de calidad durante toda la vida de la concesión», ha concluido.