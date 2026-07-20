Datos del INE
Las hipotecas sobre viviendas suben un 11% en Córdoba y el importe medio se dispara casi un 30% en dos años
El mercado hipotecario de la provincia experimenta un crecimiento del 11,3% en los primeros cinco meses del año, superando la media nacional
En Córdoba se firmaron 3.194 hipotecas sobre viviendas durante los cinco primeros meses del año, un 11,3% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Además, el importe medio sigue subiendo y ya roza los 73.000 euros.
Así lo reflejan los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran un nuevo impulso del mercado hipotecario en la provincia. Marzo fue el mes con más operaciones, con 742 hipotecas constituidas sobre viviendas, mientras que abril registró el dato más bajo del periodo, con 594.
Por tipo de finca
El crecimiento es significativo respecto al año pasado, cuando entre enero y mayo se firmaron 2.869 hipotecas sobre viviendas. La evolución es aún más clara si se compara con 2024, en los cinco primeros meses de este año se han constituido 750 hipotecas más que hace dos ejercicios, lo que supone una subida del 30,7%. Es decir, casi un tercio más. El dato además contrasta con la cifra nacional, donde crece pero a un ritmo de casi la mitad, ya que en todo el país la subida fue del 6,1%.
En total, durante los cinco primeros meses del año se firmaron en Córdoba 3.806 hipotecas. La gran mayoría correspondieron a fincas urbanas, frente a un volumen mucho menor de operaciones sobre fincas rústicas. Además, se constituyeron 29 hipotecas sobre locales.
Los bancos concentraron de forma abrumadora la actividad hipotecaria en la provincia. De las 3.806 operaciones firmadas, 3.575 se formalizaron con entidades bancarias, lo que representa el 93,9% del total. Ninguna se realizó con cajas de ahorro y 231 se llevaron a cabo con otro tipo de entidades.
El importe sigue creciendo
También resulta relevante la evolución del importe medio. En el conjunto de las hipotecas, la cifra se situó en 91.365,4 euros, mientras que en el caso concreto de las viviendas fue de 72.942,6 euros. Este último dato supone un crecimiento del 15,8% respecto al mismo periodo de 2025.
La comparación con 2024 refleja con más claridad el encarecimiento. Entonces, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas entre enero y mayo fue de 56.443 euros. En apenas dos años, por tanto, la cuantía media ha subido un 29,3% en Córdoba.
Datos a nivel nacional
En el conjunto de España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó en mayo un 0,1% en tasa interanual, hasta situarse en 42.213 operaciones. Con este descenso, se rompe una racha de 22 meses consecutivos al alza, según los datos publicados por el INE.
Desde enero, el número de hipotecas sobre viviendas ha crecido un 6,2% en el país. El importe medio de estas operaciones alcanzó en mayo los 174.866 euros, un 9,7% más que en el mismo mes de 2025.
El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, creció un 12,1%, según recoge el INE.
En el caso de las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio fue del 2,98%, siete centésimas más que en mayo de 2025 y el nivel más alto desde junio de ese año. El plazo medio de amortización se situó en 25 años.
El 60,9% de las hipotecas sobre viviendas se firmaron en mayo a tipo fijo, con lo que este modelo suma ya nueve meses por encima del 60%. A tipo variable se cerraron el 39,1% de las operaciones.
El tipo de interés medio al inicio fue del 3% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,96% para las de tipo fijo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
- Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
- Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
- El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- Defensa prepara 330 plazas para la Base Logística de Córdoba: estos son los perfiles que tendrán más opciones
- Los arquitectos de Córdoba avisan: «La ciudad no está preparada para el calor extremo, aunque camina hacia ello»
- Un incendio calcina 10 hectáreas de pastos en la EDAR de la Golondrina de Córdoba