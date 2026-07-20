Las hipotecas sobre viviendas suben un 11% en Córdoba y el importe medio se dispara casi un 30% en dos años

En Córdoba se firmaron 3.194 hipotecas sobre viviendas durante los cinco primeros meses del año, un 11,3% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Además, el importe medio sigue subiendo y ya roza los 73.000 euros.

Así lo reflejan los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran un nuevo impulso del mercado hipotecario en la provincia. Marzo fue el mes con más operaciones, con 742 hipotecas constituidas sobre viviendas, mientras que abril registró el dato más bajo del periodo, con 594.

Por tipo de finca

El crecimiento es significativo respecto al año pasado, cuando entre enero y mayo se firmaron 2.869 hipotecas sobre viviendas. La evolución es aún más clara si se compara con 2024, en los cinco primeros meses de este año se han constituido 750 hipotecas más que hace dos ejercicios, lo que supone una subida del 30,7%. Es decir, casi un tercio más. El dato además contrasta con la cifra nacional, donde crece pero a un ritmo de casi la mitad, ya que en todo el país la subida fue del 6,1%.

La gran mayoría de hipotecas se firmaron con bancos. / A.J. GONZÁLEZ

En total, durante los cinco primeros meses del año se firmaron en Córdoba 3.806 hipotecas. La gran mayoría correspondieron a fincas urbanas, frente a un volumen mucho menor de operaciones sobre fincas rústicas. Además, se constituyeron 29 hipotecas sobre locales.

Los bancos concentraron de forma abrumadora la actividad hipotecaria en la provincia. De las 3.806 operaciones firmadas, 3.575 se formalizaron con entidades bancarias, lo que representa el 93,9% del total. Ninguna se realizó con cajas de ahorro y 231 se llevaron a cabo con otro tipo de entidades.

El importe sigue creciendo

También resulta relevante la evolución del importe medio. En el conjunto de las hipotecas, la cifra se situó en 91.365,4 euros, mientras que en el caso concreto de las viviendas fue de 72.942,6 euros. Este último dato supone un crecimiento del 15,8% respecto al mismo periodo de 2025.

La comparación con 2024 refleja con más claridad el encarecimiento. Entonces, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas entre enero y mayo fue de 56.443 euros. En apenas dos años, por tanto, la cuantía media ha subido un 29,3% en Córdoba.

Piso en venta en Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Datos a nivel nacional

En el conjunto de España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó en mayo un 0,1% en tasa interanual, hasta situarse en 42.213 operaciones. Con este descenso, se rompe una racha de 22 meses consecutivos al alza, según los datos publicados por el INE.

Desde enero, el número de hipotecas sobre viviendas ha crecido un 6,2% en el país. El importe medio de estas operaciones alcanzó en mayo los 174.866 euros, un 9,7% más que en el mismo mes de 2025.

El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, creció un 12,1%, según recoge el INE.

Finca en venta en Córdoba. / Francisco González

En el caso de las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio fue del 2,98%, siete centésimas más que en mayo de 2025 y el nivel más alto desde junio de ese año. El plazo medio de amortización se situó en 25 años.

El 60,9% de las hipotecas sobre viviendas se firmaron en mayo a tipo fijo, con lo que este modelo suma ya nueve meses por encima del 60%. A tipo variable se cerraron el 39,1% de las operaciones.

El tipo de interés medio al inicio fue del 3% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,96% para las de tipo fijo.