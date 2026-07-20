La firma de bolsos y maletas Paco Martínez abre una nueva tienda en el centro comercial La Sierra de Córdoba

El centro comercial La Sierra suma una nueva apertura a su proceso de renovación comercial. La marca española especializada en bolsos, maletas, mochilas y accesorios de viaje, Paco Martínez, ha abierto sus puertas este lunes 20 de julio en el complejo comercial cordobés.

Según ha informado el centro comercial en una nota de prensa, la nueva tienda incorpora una amplia selección de artículos para hombre y mujer, entre ellos bolsos, mochilas urbanas, maletas, bolsas de viaje, productos de marroquinería y accesorios.

La firma también ofrecerá sus últimas novedades de temporada, con una propuesta basada en el diseño, la funcionalidad y la calidad, características que han marcado su trayectoria durante más de seis décadas.

Regalos y sorteo por la apertura

Para celebrar su llegada al centro comercial La Sierra, Paco Martínez ha puesto en marcha una promoción especial dirigida a sus primeros clientes.

La marca regalará una tote bag a quienes realicen una compra en el establecimiento, hasta agotar existencias. Además, las personas que visiten la nueva tienda podrán participar en el sorteo de una maleta de cabina, uno de los productos más demandados durante la temporada de vacaciones y desplazamientos estivales.

Interior de la tienda de Paco Martínez en el centro comercial La Sierra. / CÓRDOBA

Con esta apertura, La Sierra amplía su oferta para quienes buscan productos destinados tanto al uso diario como a viajes, escapadas y vacaciones.

La Sierra amplía su oferta comercial en 2026

La incorporación de Paco Martínez forma parte de la campaña La emoción del cambio con la que el centro comercial está renovando y diversificando sus establecimientos durante 2026.

A lo largo del año, La Sierra ha sumado nuevas tiendas como Kiabi, New Yorker y Charanga. A estas aperturas se añadirá próximamente el gimnasio Fitness Park, según ha avanzado el centro comercial.

Esta transformación busca reforzar la variedad de servicios y marcas disponibles para los clientes de Córdoba y su área metropolitana, con propuestas vinculadas a la moda, los complementos, el deporte y el ocio.

Una marca con más de 60 años de trayectoria

Paco Martínez es una empresa española con más de seis décadas de experiencia en el sector de los bolsos, las maletas y los accesorios de viaje.

La compañía cuenta con una amplia gama de productos adaptados a las necesidades del día a día, los viajes y las escapadas. Su estrategia de crecimiento se basa en la apertura de establecimientos en ubicaciones comerciales relevantes, manteniendo una atención personalizada y un asesoramiento especializado.