Farizha Ribani, nueva directora de la EOI de Córdoba: "Lo que más cuesta a los españoles al aprender un idioma es perder el miedo a hablar mal"

Farizha Ribani nació en Francia, hija de padres argelinos bereberes, tiene apellido italiano y habla cuatro lenguas: francés, español, bereber, inglés y un poquito de portugués. Fue directora durante nueve años de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Palma del Río y desde hace seis años, vicedirectora de la EOI de Córdoba, junto a Teresa Liñán, que acaba de cederle el testigo tras más de dos décadas al frente del centro.

-Usted ha sido la mano derecha de Teresa Liñán en su última etapa, ¿cómo ha sido el relevo y qué legado le deja su antecesora?

-Ha sido un relevo impecable y mi intención es dar continuidad la línea que ha marcado, centrada en la defensa de la Escuela Oficial de Idiomas y en la ampliación de su oferta educativa. Teresa siempre me ha dado muy buenos consejos, me conoce desde hace muchos años y me ha apoyado cuando me he propuesto alguna meta. Nos gustaría que la escuela ocupe el lugar que merece y que se reconozca la labor iniciada hace muchos años por los distintos equipos directivos.

-¿Qué retos se ha marcado para esta nueva etapa al frente de la escuela?

-Queremos seguir ofreciendo una enseñanza de calidad y ampliar horizontes, incorporando nuevos idiomas, si es posible. Tenemos en mente el portugués. También está la cuestión de la sede, que se ha quedado pequeña y está muy obsoleta. La oferta educativa se ha ido ampliando, contamos con muchos idiomas y atendemos a cerca de 2.000 estudiantes, las necesidades siguen aumentando y el edificio ya no responde adecuadamente a ellas.

-¿Cree que la EOI no está suficientemente valorada por la ciudadanía?

-Es conocida, me gustaría que se apreciara el tipo y la calidad de la enseñanza pública que ofrecen. El alumnado paga un precio público muy asequible y recibe una formación que, para mí, es incomparable.

-¿Qué idiomas se imparten actualmente y qué coste tiene la matrícula?

-Impartimos clases de alemán, árabe, chino, español como lengua extranjera, francés, inglés e italiano. En el caso del español como lengua extranjera, somos el único organismo que certifica oficialmente estos estudios, y cada vez hay una población mayor que necesita aprender y acreditar su conocimiento del español. Por eso, somos un punto de referencia en Córdoba. Todas las matrículas tienen un precio similar. Para el antiguo alumnado rondan los 50 euros y, para el de nuevo ingreso, no llega a 80 euros. El curso empieza en septiembre hasta junio en modalidad presencial con cuatro horas y media semanales en dos sesiones y semipresencial, con dos horas en clase y hora y media a través de la plataforma. Tenemos clases por la mañana y por la tarde en francés, inglés y alemán y el resto de idiomas solo por la tarde.

"Tenemos cursos de aprovechamiento para refrescar el idioma o practicarlo de forma amena, pensados para personas que no quieren comprometerse con exámenes que no buscan certificación oficial"

-¿Cuáles serán las novedades del próximo curso?

-Hemos implantado el nivel C1 de italiano. Hasta ahora, llegábamos al B2, pero existe mucha demanda para seguir estudiando. De hecho, sin haber hecho publicidad, ya tenemos lista de espera. También hemos incorporado el nivel B2-1 de español como lengua extranjera, un nivel avanzado que no teníamos el curso pasado. Además, hemos ofertado un nuevo curso de aprovechamiento, conocido como CAPP, correspondiente al nivel B2 de inglés. Ya teníamos cursos de A1 y B1, y ahora añadimos el B2.

-¿En qué consisten esos cursos?

-Son cursos independientes para refrescar el idioma o practicarlo de forma amena, pensados para personas que no quieren comprometerse con exámenes porque no quieren obtener una certificación oficial. De momento, los tenemos en alemán, francés e inglés.

-¿Cuál es el perfil del alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas?

-Muy variado. El factor común es el interés por aprender un idioma, pero las motivaciones son muy diversas, desde obtener una certificación oficial, a estudiar por interés personal, porque hay un vínculo emocional con una lengua, para ampliar la formación o, simplemente, disfrutar aprendiendo idiomas. Tenemos alumnado desde los 14 años hasta personas de 75 años o más. En los cursos de aprovechamiento, suele haber más personas jubiladas o con mayor disponibilidad de tiempo.

-¿Hay muchos estudiantes de español como lengua extranjera?

-Muchísimos. Una parte importante son personas inmigrantes procedentes de distintos países europeos y de fuera de Europa. Tenemos mucho alumnado de Palestina, Marruecos y Argelia, entre otros lugares. Hay personas que vienen para trabajar, otras que quieren construir aquí su vida y también estudiantes universitarios que desean ampliar sus horizontes. Es un alumnado espectacular por su nivel de integración y compromiso con la Escuela. De hecho, se encuentra entre el que más participa en nuestras actividades. Estamos muy contentos.

Farizha Ribani, nueva directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Córdoba. / Víctor Castro / COR

-¿Hay listas de espera en todos los idiomas?

-No, todavía quedan plazas en alemán y en determinados niveles de árabe y chino. Las principales listas de espera están en C1 de italiano y en varios niveles de inglés. También hay lista de espera en español como lengua extranjera. En septiembre suelen liberarse plazas. Hay que estar pendiente de la página web, porque el 19 de septiembre se abre un formulario en el que se ofertan todas las vacantes que hayan quedado disponibles.

-¿Por qué son tan importantes los idiomas en el mundo actual y qué diferencia a la EOI de una academia privada?

-Los idiomas son importantísimos, mi padre siempre me decía que abren muchas puertas, son puentes entre culturas y, en el ámbito profesional, amplían enormemente las oportunidades. Ya no se trabaja únicamente en España o en Córdoba, vivimos en un contexto europeo y globalizado en el que tenemos que movernos, y el idioma es la principal herramienta para dar ese paso.

-Hay quien piensa que hablar inglés es suficiente.

-El inglés sigue siendo fundamental porque es la lengua de comunicación internacional y la principal referencia al movernos por el mundo. Conocer otros idiomas supone un valor añadido y abre puertas que hace años ni siquiera imaginábamos. El italiano, por ejemplo, está creciendo mucho. El francés, el árabe y el chino también son auténticas joyas. Esa es otra de las diferencias de la Escuela Oficial de Idiomas. Poder aprender árabe o chino por menos de 80 euros al año es un verdadero lujo. Incorporar esos idiomas al bagaje formativo puede marcar la diferencia frente a una persona que solo domina el inglés.

"Portugal es un país vecino y hablar portugués ofrece muchas oportunidades laborales"

-El portugués es una reivindicación histórica. Resulta llamativo que siendo Portugal nuestro vecino, apenas se estudie el idioma en España.

-Es importante contar con esa formación porque Portugal es un país vecino y hablarlo ofrece muchas oportunidades laborales. Hace tiempo, realizamos un formulario para conocer el interés de la ciudadanía y lo hemos vuelto a difundir. El portugués parece ser el idioma con mayor demanda de los que no tenemos.

-Como persona que habla varios idiomas, ¿qué cree que es lo que más les cuesta a los españoles al aprender una lengua extranjera?

-Perder la vergüenza y el miedo a hablar mal, a no sonar bien o no pronunciar perfectamente. Tener acento español al hablar otro idioma no debería preocuparnos. Un francés, por ejemplo, puede venir a España e intentar comunicarse aunque no conjugue perfectamente los verbos. Lo importante es hacerse entender. El español suele pensar que tiene que hablar perfectamente. Si se perdiera ese miedo, el aprendizaje sería más rápido y relajado.