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Los fallecidos en Córdoba el lunes 20 de julio

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 21 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonia Salado López

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el Cementerio de San Rafael.

Rafael Milla Guerrero

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La inhumación está prevista a las 18.45 horas en el Cementerio de San Rafael.

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