El estudio francés Mas Rasa gana Patio Talento 2026 y completa el cartel de Flora en Córdoba

El estudio francés Mas Rasa, creado por el artista Noé Lebreton, ha resultado ganador de la convocatoria Patio Talento 2026, una iniciativa dirigida a creadores que nunca antes han realizado una instalación vegetal de gran formato. El creador se convierte así en el quinto y último artista confirmado de la novena edición del festival Flora, que se celebrará del 12 al 22 de octubre de 2026 en Córdoba.

Mas Rasa mostrará su obra en el Palacio de Orive, uno de los espacios municipales que formarán parte del recorrido artístico de Flora 2026.

El estudio francés competirá junto a otros cuatro artistas y colectivos de prestigio internacional y optará a uno de los dos premios económicos del festival, dotados con 25.000 y 10.000 euros. Según la organización, estas cantidades sitúan a Flora entre los certámenes de arte floral con mayores premios económicos.

Obra de Mas Rasa. / Mas Rasa

Según ha informado la organización de Flora, el jurado ha seleccionado la propuesta de Mas Rasa por su uso de los materiales vegetales, la originalidad de su planteamiento creativo y su adecuación a la temática elegida para esta edición.

Con la incorporación de Noé Lebreton, queda cerrado el listado de participantes de la sección oficial. El cartel también contará con Flover, de Estados Unidos; Hamish Powell, de Reino Unido; Taller Banegas, de España; y Tulipina, vinculada a Irán y Estados Unidos.

Proyectos procedentes de 18 países

La sexta edición de Patio Talento ha recibido propuestas procedentes de 18 países, entre ellos México, Brasil, Italia, Hungría, Uruguay, Singapur, Líbano, Chile, Corea del Sur y Rusia.

Para la organización, la diversidad y la calidad de los proyectos presentados demuestran que esta convocatoria se ha consolidado como una plataforma internacional para nuevos talentos interesados en el arte floral contemporáneo.

Patio Talento ofrece a artistas y colectivos emergentes la posibilidad de formar parte de FLORA y trabajar por primera vez en una instalación vegetal de gran formato. La convocatoria se ha convertido así en una puerta de entrada al festival cordobés para creadores de diferentes disciplinas y procedencias.

Noé Lebreton, entre el diseño y la botánica

Noé Lebreton, nacido en 1994 en la región francesa de la Camarga, es un artista conceptual que trabaja en la intersección entre el arte floral, el diseño de objetos y la escenografía.

Antes de fundar Mas Rasa, se formó en diseño gráfico y arquitectura de interiores. Posteriormente se trasladó a París, donde trabajó durante ocho años como arquitecto de interiores.

En 2023 decidió reorientar su trayectoria profesional y comenzar una formación como florista, profundizando en técnicas florales y botánica. Durante este proceso colaboró con distintos floristas y artistas, entre ellos el reconocido estudio parisino Debeaulieu.

El espacio ocupa un lugar central en el trabajo de Mas Rasa. Sus proyectos exploran las posibilidades de las plantas como fuente de inspiración y como materia prima para crear objetos, ambientes y escenografías.

La participación del estudio francés permitirá al público cordobés descubrir una propuesta que combina arquitectura, naturaleza y creación contemporánea en uno de los principales enclaves patrimoniales de la ciudad.