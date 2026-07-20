Sucesos
Detenido tras amenazar con una escopeta de plomillos a un repartidor y atrincherarse en una vivienda de Cañero
El arrestado se negó a entregarse a los agentes en un primer momento, ya que sobre él constaba otra reclamación
Poco después de que España se coronara campeona del mundo de fútbol, mientras el país celebraba la segunda estrella entre saltos, gritos y abrazos, la Policía Nacional tuvo que llevar a cabo en Córdoba una delicada intervención después de que un hombre amenazara presuntamente con una escopeta a un repartidor y se negara a entregarse a los agentes.
Según ha adelantado ABC Córdoba y ha podido confirmar este periódico, los hechos tuvieron lugar en torno a la medianoche del domingo al lunes en una vivienda del barrio de Cañero. Todo se originó, según explican las fuentes consultadas, a raíz de una discusión entre un repartidor de comida a domicilio y varios moradores de la vivienda en la que se había entregado el pedido.
Una fuerte discusión
Por motivos que se desconocen, la riña fue a más y uno de los inquilinos se encaró con el repartidor e intentó agredirlo. El momento de mayor tensión llegó cuando uno de los participantes en la discusión entró en una de las habitaciones y regresó con lo que presuntamente era una escopeta de plomillos.
Intento de huída
En ese momento se alertó a la Policía Nacional, que se personó de inmediato en la vivienda para intervenir y detener al individuo. Sin embargo, este se negó a entregarse a los agentes, ya que le constaba otra reclamación policial por hechos anteriores.
Tras oponer resistencia, atrincherarse en el interior del domicilio e intentar huir, finalmente el hombre abrió por su propia cuenta la puerta de la vivienda y se entregó a las autoridades. Quedó detenido por un delito de amenazas y por la reclamación policial previa que tenía pendiente.
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