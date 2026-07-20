Detenido tras amenazar con una escopeta de plomillos a un repartidor y atrincherarse en una vivienda de Cañero

Poco después de que España se coronara campeona del mundo de fútbol, mientras el país celebraba la segunda estrella entre saltos, gritos y abrazos, la Policía Nacional tuvo que llevar a cabo en Córdoba una delicada intervención después de que un hombre amenazara presuntamente con una escopeta a un repartidor y se negara a entregarse a los agentes.

Según ha adelantado ABC Córdoba y ha podido confirmar este periódico, los hechos tuvieron lugar en torno a la medianoche del domingo al lunes en una vivienda del barrio de Cañero. Todo se originó, según explican las fuentes consultadas, a raíz de una discusión entre un repartidor de comida a domicilio y varios moradores de la vivienda en la que se había entregado el pedido.

Una fuerte discusión

Por motivos que se desconocen, la riña fue a más y uno de los inquilinos se encaró con el repartidor e intentó agredirlo. El momento de mayor tensión llegó cuando uno de los participantes en la discusión entró en una de las habitaciones y regresó con lo que presuntamente era una escopeta de plomillos.

Imagen de archivo del barrio de Cañero. / A.J. González

Intento de huída

En ese momento se alertó a la Policía Nacional, que se personó de inmediato en la vivienda para intervenir y detener al individuo. Sin embargo, este se negó a entregarse a los agentes, ya que le constaba otra reclamación policial por hechos anteriores.

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Tras oponer resistencia, atrincherarse en el interior del domicilio e intentar huir, finalmente el hombre abrió por su propia cuenta la puerta de la vivienda y se entregó a las autoridades. Quedó detenido por un delito de amenazas y por la reclamación policial previa que tenía pendiente.