Muchos cordobeses se fueron anoche eufóricos a la cama –a altas horas de la madrugada- tras la victoria de España en el Mundial de Fútbol 2026 ante Argentina, con la que la Selección española borda su segunda estrella y confirma a una generación de campeonato. Córdoba y la provincia vibró en noche del domingo con el partido y la posterior celebración, que tuvo a la plaza de Las Tendillas como punto neurálgico. En otro orden, este lunes analizamos la evolución demográfica de uno de los barrios de la capital, el Zoco, donde se observa el paso un barrio joven a uno maduro.

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