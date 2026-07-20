España, campeona del mundo
La actualidad del lunes 20 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La victoria de España en el Mundial de Fútbol, la celebración en Córdoba y la evolución del barrio de el Zoco, son los tres titulares con los que empieza esta jornada
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Muchos cordobeses se fueron anoche eufóricos a la cama –a altas horas de la madrugada- tras la victoria de España en el Mundial de Fútbol 2026 ante Argentina, con la que la Selección española borda su segunda estrella y confirma a una generación de campeonato. Córdoba y la provincia vibró en noche del domingo con el partido y la posterior celebración, que tuvo a la plaza de Las Tendillas como punto neurálgico. En otro orden, este lunes analizamos la evolución demográfica de uno de los barrios de la capital, el Zoco, donde se observa el paso un barrio joven a uno maduro.
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Mundial 2026
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Provincia
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Campo
Córdoba CF
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España
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