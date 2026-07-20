Córdoba no sale del horno: la Aemet alerta de una nueva ola de calor, máximas sofocantes y toda la provincia en aviso

Córdoba se enfrenta a una nueva semana marcada por las altas temperaturas con una nueva ola de calor por delante. El tercer episodio caluroso del verano anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que ya se empieza a notar este lunes, dejará a partir de mañana máximas superiores a los 40 grados y mantiene a toda la provincia en aviso. Los efectivos de emergencias están igualmente alerta estos días ante el riesgo extremo de incendios.

Según ha informado la Aemet, la ola de calor comenzará el martes 21 de julio y empezará a disiparse el jueves 23, cuando alcance su máximo apogeo. Según el organismo estatal, el episodio afectará especialmente al valle del Guadalquivir, el tercio suroriental, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, los valles pirenaicos y el interior de Mallorca. En concreto, los expertos de la Aemet señalan que "la llegada de una masa de aire muy cálido, seco y con polvo en suspensión hará subir progresivamente las temperaturas, con noches muy cálidas y un riesgo elevado para las personas vulnerables y quienes realicen actividades al aire libre".

Así, este lunes la Campiña cordobesa se encuentra en aviso naranja por las altas temperaturas previstas en los municipios de la zona, incluída la capital. El resto de la provincia mantiene un día más el aviso amarillo. Se esperan máximas de hasta 40 grados en distintos puntos de la geografía cordobesa, entre ellos la ciudad. En concreto, la previsión de la Aemet para el día de hoy apunta a cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, predominando la componente oeste.

El tiempo en Córdoba este lunes 20 de julio. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 40º, en Lucena entre 21º y 36º, en Pozoblanco entre 18º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 38º.

Inicio de la ola de calor

Mañana matrtes, según la Aemet, está marcado el inicio de la ola de calor. La previsión de la jornada apunta así a cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Polvo en suspensión. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos variables, predominando la componente oeste.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 20º y 40º, en Lucena entre 22º y 37º, en Pozoblanco entre 19º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 22º y 38º.