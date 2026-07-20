Ayuntamiento de Córdoba
Hacemos Córdoba reclama un proyecto de futuro para el Festival de la Guitarra
La formación pide reforzar la identidad del certamen, impulsar el talento local, llevar más programación a los barrios y aumentar la presencia femenina
Hacemos Córdoba ha reclamado al gobierno municipal un proyecto de futuro para el Festival de la Guitarra que permita reforzar su identidad y definir el modelo que la ciudad quiere para los próximos años.
El concejal de la coalición de izquierdas Iván Fernández ha reconocido el trabajo de las personas que hacen posible el evento, especialmente de la plantilla del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), los equipos técnicos, los artistas y el público.
“Si hoy el Festival de la Guitarra se mantiene es gracias a todas estas personas”, ha señalado Fernández, que, no obstante, ha criticado el “triunfalismo” del gobierno municipal y ha pedido un debate sobre el futuro del certamen. “Lo que hemos escuchado es un balance de resultados, pero no un proyecto de futuro”, ha afirmado el edil.
Un festival que no se mida solo por espectadores y recaudación
Para Hacemos Córdoba, el Festival de la Guitarra no debe medirse únicamente por las cifras de espectadores o de recaudación, sino también por su capacidad para reforzar su identidad, apoyar al sector cultural local e impulsar la creación artística.
Fernández ha defendido que “el gran valor del Festival de la Guitarra nunca ha sido competir con otros festivales, sino convertir a Córdoba en la capital internacional de la guitarra durante once días”.
En este sentido, ha advertido de que “si el Festival de la Guitarra pierde la guitarra, se convierte en un festival de verano más de los que hay en todas las ciudades de España”.
Más talento local, barrios y presencia femenina
Hacemos Córdoba reclama una mayor presencia del talento cordobés y andaluz, más colaboración con los conservatorios, la Universidad de Córdoba y las peñas flamencas, así como una ampliación de la programación en los barrios.
La formación también pide mejorar la presencia femenina en el cartel y reforzar la vinculación del Festival con el tejido cultural de la ciudad.
“Queremos discutir la falta de proyecto”, ha resumido Fernández, quien ha pedido al gobierno municipal una hoja de ruta clara que determine “qué quiere que sea el Festival de la Guitarra dentro de cinco o diez años”.
“El Festival no necesita solo balances positivos; necesita un proyecto de futuro y un gobierno que se implique en él”, ha concluido.
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