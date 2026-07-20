Ayuntamiento de Córdoba
Córdoba propone poner el nombre de Josefina Molina a la Filmoteca de Andalucía y el de José Carlos Gómez Villamandos al Caizem
El Pleno aprobará sendas declaraciones institucionales en recuerdo de la cineasta y del exrector de la UCO recientemente fallecidos, que tendrás sendas calles en Córdoba
El Pleno de Córdoba pedirá este jueves a la Junta de Andalucía que ponga el nombre de la cineasta cordobesa Josefina Molina, fallecida el pasado 30 de mayo, a la Filmoteca de Andalucía, que tiene su sede en la capital cordobesa. Así lo ha avanzado este lunes el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, que ha destacado el legado de la directora de cine que fue reconocida con el Goya de Honor en 2012 y autora de obras como Función de noche o Esquilache.
Por otro lado, el Pleno de Córdoba aprobará además una declaración institucional en recuerdo del también recientemente fallecido exrector de la Universidad de Córdoba y exconsejero de Universidades de la Junta de Andalucía José Carlos Gómez Villamandos. En ella, también se solicitará tanto a la Junta de Andalucía como a la Universidad de Córdoba que le pongan su nombre al Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem)
Calles en Córdoba para Josefina Molina y José Carlos Gómez Villamandos
Asimismo, Torrico ha expresado el deseo del equipo de gobierno de que tanto Josefina Molina como José Carlos Gómez Villamandos tengan un hueco en el callejero de la ciudad poniendo sus nombres a alguna calle o plaza de Córdoba en señal de recuerdo y respeto por parte de sus conciudadanos.
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