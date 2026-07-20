Ayuntamiento de Córdoba
Hacemos Córdoba pide parques infantiles inclusivos y con sombra en todos los distritos
La coalición llevará al Pleno un plan para construir al menos una zona de juegos accesible por distrito y proteger del sol los parques infantiles de la ciudad
El grupo municipal Hacemos Córdoba defenderá en el próximo Pleno una serie de iniciativas para mejorar los parques infantiles de la ciudad y garantizar que los menores puedan utilizar espacios de juego seguros, accesibles e inclusivos durante todo el año.
La coalición sostiene que Córdoba mantiene un importante déficit tanto en la adaptación de estas zonas para niños con discapacidad como en su protección frente a las altas temperaturas.
«Hablar de parques infantiles es hablar de igualdad, de salud y de calidad de vida para las familias. Sin embargo, durante más de siete años de gobierno del Partido Popular no se ha construido ni un solo parque infantil inclusivo y seguimos sin un plan para proteger del sol las áreas de juego», ha señalado el grupo.
Un parque infantil inclusivo en cada distrito de Córdoba
Hacemos Córdoba recuerda que el único parque infantil inclusivo existente en la ciudad fue impulsado durante el mandato 2015-2019 junto a las instalaciones de Fepamic y Acpacys, en colaboración con entidades vinculadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
«Los niños y niñas con discapacidad también tienen derecho a jugar, relacionarse y compartir espacios con el resto de la infancia. La inclusión no puede depender del barrio en el que vivan ni convertirse en una excepción dentro de la ciudad», ha defendido la coalición.
Por ello, propondrá iniciar un plan para construir, al menos, un parque infantil inclusivo en cada uno de los distritos de Córdoba y crear progresivamente una red de espacios accesibles para todas las familias.
Un plan plurianual para dotar de sombra los parques infantiles
La segunda medida plantea que el gobierno municipal elabore un plan de intervención plurianual para proteger del sol las zonas infantiles mediante una combinación de entoldados y arbolado.
Hacemos Córdoba reclamará también una partida específica en el presupuesto municipal para comenzar las actuaciones.
La coalición advierte de que las elevadas temperaturas convierten durante buena parte del año numerosos parques infantiles en espacios difícilmente utilizables, especialmente durante los meses de verano.
«No es razonable que durante meses los juegos alcancen temperaturas que impidan su utilización o supongan un riesgo para los menores», ha destacado.
Críticas a la gestión del gobierno municipal
Hacemos Córdoba considera que a la falta de sombra y accesibilidad se añaden los problemas de mantenimiento y conservación de algunos parques infantiles.
El grupo sostiene que la adaptación de estas áreas al clima de Córdoba debe convertirse en una prioridad municipal.
«El Ayuntamiento ha demostrado que el problema no es la falta de recursos, sino la falta de prioridades. Mientras se dejan millones de euros sin ejecutar, muchas familias siguen sin disponer de parques accesibles y con sombra en sus barrios», ha afirmado.
La coalición concluye que su objetivo es avanzar hacia una ciudad en la que todos los menores puedan jugar en igualdad de condiciones, con independencia del barrio en el que vivan, de las temperaturas o de si tienen alguna discapacidad.
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