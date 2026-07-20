Córdoba congela los impuestos y tasas municipales para 2027 e incorpora nuevas bonificaciones

El equipo de gobierno comienza este lunes la tramitación de las ordenanzas fiscales de Córdoba para 2027. La junta de gobierno local ha aprobado el anteproyecto que recoge la congelación de todos los impuestos municipales y tasas, y la incorporación de algunas bonificaciones nuevas e incremento de algunas que ya operaban.

La primera teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent, ha informado de la aprobación del anteproyecto y ha avanzado que ahora se abordará con los grupos municipales de la oposición para escuchar sus aportaciones. La concejal del PP entiende que esta política fiscal evidencia las prioridades del gobierno municipal y las actividades que se quieren apoyar desde el Ayuntamiento de Córdoba. "Detrás de cada mejora administrativa hay una forma de entender la ciudad", ha asegurado Torrent.

Las bonificaciones están en la misma línea que se mantiene desde 2019 de apoyo a la actividad económica o al empleo.

Las ordenanzas incluyen novedades en cinco tipo de bonificaciones

Las ordenanzas fiscales incluirán novedades en cinco tipos de bonificaciones. En primer lugar, se incrementarán las bonificaciones en la concesión de licencias urbanísticas y en el inicio del desarrollo de una actividad económica. Eran del 35% , el 45% o el 55% y ahora serán bonificaciones del 50%, el 60% y el 70". Es decir, "aumentará entre un 15 y un 20% en apoyo municipal a quienes creen empleo", ha asegurado Blanca Torrent.

Solar del Campo de la Verdad, donde van 30 VPO / CÓRDOBA

En segundo lugar y como novedad de este año, el PP quiere favorecer el acceso a la vivienda con la bonificación del 50% del ICIO, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, para las promociones de vivienda protegida destinadas a la venta.

En tercer lugar, encaminado a la simplificación administrativa, se ha recogido una demanda vecinal para poder pagar de manera fraccionada la tasa por el AFO, el Asimilado a Fuera de Ordenación, el impuesto municipal que se abona para regularizar una construcción ilegal o sin licencia. A partir de ahora, se podrá pagar un 25% al iniciar el expediente y el 75% restante antes de la concesión definitiva, en el último plazo.

En cuarto lugar, se mantienen en el 30% las bonificaciones de aquellos expedientes que se transmiten en los colegios profesionales, en lugar de en la Gerencia de Urbanismo. En quinto lugar, se bonificará la movilidad más sostenible con un 50% de bonificación a los vehículos Cero Emisiones y los vehículos ECO.