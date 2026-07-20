El paraíso cordobés para celíacos: cocina tradicional, patio y pan sin gluten propio

Año tras año hay un restaurante de Córdoba que destaca entre los mejores establecimientos de España para las personas celíacas: Sociedad de Plateros María Auxiliadora. Desde hace años, este histórico establecimiento figura en el top 10 del Ranking Celicidad, la selección anual que reconoce a los locales mejor valorados por su oferta gastronómica sin gluten.

El establecimiento, situado en el número 25 de la calle María Auxiliadora de la capital, se ha convertido en un clásico de este ranking nacional. Ya alcanzó la primera posición en las ediciones de 2017 y 2024 y, según destaca el propio portal especializado, ha aparecido en todas las convocatorias de la clasificación.

Al frente del restaurante se encuentra Manuel Bordallo, responsable de una propuesta que permite a las personas celíacas descubrir algunos de los platos más representativos de la cocina cordobesa, desde el salmorejo y el flamenquín hasta el rabo de toro o las croquetas.

Sociedad Plateros en María Auxiliadora / Manuel Murillo

Cocina cordobesa adaptada a las personas celíacas

Uno de los principales atractivos de Sociedad de Plateros María Auxiliadora es su capacidad para trasladar la gastronomía tradicional de Córdoba a una carta adaptada a quienes deben evitar el gluten.

El restaurante está especializado en cocina cordobesa y recetas elaboradas con bacalao. Entre sus platos figuran el salmorejo con jamón de Los Pedroches, el arroz con bacalao y chorizo, el rabo de toro al oloroso Montilla-Moriles, el bacalao dorado, las berenjenas fritas con miel y el flamenquín cordobés. También elabora su propio pan sin gluten con masa madre, según recoge la Red Córdoba Sin Gluten.

El rabo de toro y el flamenquín, entre sus platos más solicitados. / TRIPADVISOR

Celicidad destaca especialmente sus croquetas de rabo de toro, el salmorejo y los flamenquines. Para reducir posibles confusiones durante el servicio, las elaboraciones sin gluten se presentan en platos con una forma diferente a la utilizada para las versiones que sí contienen esta proteína.

La diferenciación del menaje es uno de los detalles más valorados por los usuarios, ya que la seguridad y la prevención del contacto cruzado resultan fundamentales para las personas diagnosticadas de enfermedad celíaca.

Un restaurante con patio cordobés y bodega propia

La experiencia del establecimiento no se limita a su carta. El restaurante se encuentra en una zona tradicional de Córdoba, rodeada de iglesias fernandinas y patios, y dispone de varios espacios interiores.

Cuenta con un patio de naranjos y limoneros, diversos salones y una bodega propia destinada a la crianza de vino Montilla-Moriles, y también es conocido por acoger espectáculos flamencos, actividades culturales y un aula de guitarra.

Interior de Sociedad Plateros María Auxiliadora / TRIPADVISOR

Los arcos de uno de sus patios recrean elementos decorativos inspirados en la Mezquita-Catedral. El espacio exterior comunica, además, con una bodega que puede albergar hasta 250 comensales, mientras que el salón Aguilar de Dios tiene capacidad para un centenar de personas.

Esta combinación de gastronomía, arquitectura tradicional y cultura local ha convertido a Sociedad de Plateros María Auxiliadora en uno de los restaurantes de referencia de la capital y parada obligatoria para quienes buscan disfrutar de una buena cocina sin gluten.