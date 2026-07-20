El Córdoba CF pide una intervención urgente por daños en el estadio y el Ayuntamiento desestima la solicitud

El Ayuntamiento de Córdoba ha desestimado la petición del Córdoba Club de Fútbol para que el Consistorio intervenga de forma urgente por los daños y desperfectos ocasionados en la Bocana de Acceso al Fondo Sur del Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. El club advirtió en una carta fechada el 5 de mayo del problema que compromete, sostiene, la seguridad, las retransmisiones televisivas y, en el peor escenario, la celebración de partidos oficiales.

La junta de gobierno local ha rechazado este lunes la petición del club, concesionario de las instalaciones deportivas municipales, en base a dos informes que sostienen que la reclamación del Córdoba CF no era ajustada a derecho. Sendos documentos rechazan indemnizar al concesionario por los daños ocasionados en las instalaciones por la acción del agua de lluvias acaecidas en 2025 y 2026.

Qué dice el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Córdoba se remite al contrato de concesión demanial del estadio que, dice, "establece un régimen general muy claro que hace responsable al concesionario de este tipo de contingencias, por lo que, cualquier desperfecto en las instalaciones objeto de concesión derivado de fenómenos meteorológicos adversos deberá ser reparado y asumido económicamente de forma íntegra por el concesionario o, en su caso, canalizado a través de los seguros que éste tiene la obligación de contratar".

Qué defiende el club

El club había remitido un escrito al delegado Miguel Ruiz Madruga para informarle de que dicha zona presenta "una inundación persistente y un deterioro considerable" que afecta de manera directa a su funcionalidad y seguridad. Resulta "especialmente preocupante" que en este espacio se ubique el denominado TV Compound de LaLiga, es decir, la infraestructura esencial para el correcto desarrollo de las retransmisiones audiovisuales oficiales del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División.

En el escrito, el club relata que las lluvias torrenciales del 29 de abril de 2026 provocaron una entrada de agua superior a un metro en la sala NPT, donde se encuentran sistemas esenciales de comunicaciones, electricidad y operativa de partido. El informe señala que ya hubo una inundación muy similar el 15 de noviembre anterior, por lo que considera que existe una vulnerabilidad estructural no resuelta.

La causa principal está en el acceso al TV Compound, situado unos cinco metros por debajo de la cota de la calle. La rampa es de tierra y zahorra, la ladera presenta riesgo de desprendimiento y el agua arrastra barro, tierra y restos vegetales que atascan los desagües. La bomba de achique instalada no tiene capacidad suficiente para evacuar agua con carga sólida, según describe el club.

Imagen de archivo del estadio del Arcángel con lluvia. / CÓRDOBA

Equipos dañados por las lluvias

Entre los equipos dañados figuran varios sistemas de alimentación ininterrumpida, un servidor Mediacoach, un servidor de cámara táctica y equipos asociados a la dinámica de partido y a las comunicaciones de Overon y Telefónica. El club remite varias fotografías que muestran la sala completamente anegada, los racks rodeados de agua y barro y las losas del suelo agrietadas.

LaLiga propone varias actuaciones

LaLiga propone varias actuaciones estructurales que se deben acometer como el hecho de asfaltar u hormigonar por completo el acceso, crear una canalización perimetral para recoger las aguas, estabilizar la ladera, instalar una bomba de mayor caudal y sustituir íntegramente el suelo técnico de la sala NPT. También plantea reemplazar los equipos eléctricos afectados, revisar los servidores, auditar la electrónica de red y comprobar la redundancia eléctrica antes de cada evento.

El informe concluye que, mientras no se acometan esas obras, no puede garantizarse la continuidad del servicio durante los partidos y existe un riesgo elevado de nuevas inundaciones y fallos diferidos.

Dos presupuestos de obras

El documento incorpora dos presupuestos. El más amplio asciende a 71.137,48 euros, IVA incluido, de los que 55.991,72 euros corresponden a equipamiento. Un segundo presupuesto, más reducido, cifra la intervención en 56.134,96 euros, IVA incluido, con 44.183,36 euros destinados a equipos. Estas cantidades incluyen la reposición de sistemas técnicos; las obras estructurales del acceso, drenaje, ladera y suelo técnico deberán planificarse y presupuestarse aparte.