Córdoba cambia las licencias para los artistas callejeros: serán indefinidas, pero con renovación anual

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado las nuevas bases que regularán desde 2027 las actividades artísticas en la vía pública. La principal novedad es que las bases tendrán vigencia indefinida, por lo que desaparece el anterior modelo de convocatorias cuatrienales. No obstante, las autorizaciones deberán solicitarse o renovarse cada año, entre el 1 y el 31 de octubre, y tendrán validez desde enero hasta diciembre del ejercicio siguiente.

El cambio pretende adaptar el procedimiento a la movilidad propia de este tipo de actividad. Según recoge el decreto, el sistema de cuatro años provocaba que algunas solicitudes quedaran fuera por no haberse presentado al inicio del periodo de vigencia. Con el nuevo modelo, la Unidad de Autorizaciones comprobará anualmente que cada solicitante mantiene los requisitos exigidos antes de expedir el permiso.

Además, lbases contemplan un total de 60 autorizaciones anuales, cinco más que hasta ahora. De ellas, 55 se destinarán a las distintas modalidades artísticas y cinco quedarán reservadas para la artesanía. La regulación incluye música, mímica, estatuas humanas, teatro, títeres, danza, circo, magia, globoflexia, pompas de jabón, pintura, caricatura, fotografía y venta de productos artesanales elaborados por sus autores.

Las licencias se adjudicarán directamente cuando el número de solicitudes no supere las plazas ofertadas. Si la demanda es mayor, se aplicará un procedimiento de concurrencia competitiva en el que se valorarán la experiencia, la formación artística, la calidad y originalidad de la propuesta y, en su caso, la discapacidad de la persona solicitante. En caso de empate, se recurrirá a un sorteo.

Horarios y rotación de ubicación

La nueva regulación mantiene también condiciones de horario, ubicación y control acústico. Las actividades podrán desarrollarse de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 22.00, con ampliación hasta las 23.00 entre mayo y septiembre. Los artistas deberán cambiar de ubicación tras un tiempo máximo de permanencia y rotar mensualmente entre las zonas autorizadas.

Las autorizaciones serán personales, intransferibles y revocables. La falta de actividad durante más de 15 días consecutivos o 20 alternos, salvo causa justificada, podrá provocar la pérdida del permiso. La Policía Local podrá ordenar la paralización de la actividad y retirar instrumentos cuando se incumplan las condiciones establecidas.