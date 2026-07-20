El CMC reclama al Ayuntamiento de Córdoba que priorice los proyectos pendientes en las barriadas periféricas

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha hecho llegar a los responsables municipales una petición en la que destaca la "urgencia de cerrar proyectos e inversiones previstos para las barriadas periféricas", todo ello ante el inicio del último curso político de la actual Corporación Municipal. El órgano advierte de que siguen pendientes numerosas actuaciones "prometidas desde hace años" para mejorar los equipamientos, los servicios públicos y las infraestructuras, y teme que el anunciado plan económico financiero "vuelva a retrasar iniciativas consideradas prioritarias". Por ello, reclama que se dé prioridad a las actuaciones más demandadas en la periferia.

Villarrubia y Alcolea, entre las prioridades

En Villarrubia, el CMC considera imprescindible aprobar de forma definitiva el proyecto de la sala de barrio, licitar las obras y garantizar partidas presupuestarias para 2027, una vez resueltos los problemas de diseño y suministro eléctrico. Además, solicita al Ayuntamiento que impulse la construcción de la pasarela sobre las vías del tren y el futuro centro de salud previsto para la barriada.

En Alcolea, la entidad reclama finalizar las obras del puente sobre el Guadalbarbo y el nuevo acceso al cementerio de la Fuensanta. También insiste en la creación de un centro vecinal en Los Ángeles y en reforzar los equipamientos sociales para atender el crecimiento que supondrá la futura Base Logística del Ejército.

Aspecto que presenta el puente de Alcolea tras su asfaltado. / Víctor Castro

Más transporte, educación y prevención de incendios

Para El Higuerón, el Consejo solicita que el Ayuntamiento disponga de los terrenos necesarios para el futuro instituto y los ceda a la Junta de Andalucía, además de reactivar proyectos urbanísticos y planificar una nueva instalación deportiva.

En Santa María de Trassierra, el CMC reclama incrementar la inversión en medios de prevención contra incendios forestales, mejorar el abastecimiento de agua en Cerro Muriano, Los Villares y Las Jaras, construir las dos depuradoras previstas y ofrecer una solución al transporte público hasta Las Jaras.

Precisamente, el transporte continúa siendo el principal problema en Santa Cruz, donde las deficiencias del servicio afectan a la movilidad y la conexión con el núcleo urbano. El Consejo también pide recuperar el pleno funcionamiento del centro cívico y dotar a la barriada de una instalación deportiva.

En Cerro Muriano, la petición pasa por ampliar los servicios del centro cívico y reforzar el transporte mediante Aucorsa. Por su parte, en el distrito Levante Este, en el entorno de la Carrera del Caballo, el CMC denuncia que sigue siendo la única zona del municipio sin equipamientos municipales, por lo que reclama la construcción de un centro cívico y, al menos, una pista polideportiva.

El Consejo del Movimiento Ciudadano concluye insistiendo en que, ante la incertidumbre sobre las futuras inversiones municipales, el Ayuntamiento debe priorizar, impulsar y ejecutar los proyectos comprometidos con las barriadas periféricas, evitando que vuelvan a quedar aplazados.