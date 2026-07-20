El cinturón de piscinas para huir del calor de Córdoba: refugios asequibles y menos masificados a menos de media hora de la ciudad

Para escapar del calor, no siempre hay que quedarse en la capital. A veces, una buena opción es coger el coche y en menos de media hora llegar a una piscina municipal mucho más barata, con menos gente y donde disfrutar y refrescarse. Aproximadamente a media hora en coche hay un cinturón de piscinas municipales de pueblos que cada verano se convierten en refugio para familias, grupos de amigos y vecinos de la capital que buscan un plan sencillo: sombra, césped, baño y precios asumibles.

Estos espacios que rodean la capital, durante los fines de semana ganan visitantes de fuera. Permiten pasar casi todo el día en el recinto, contando la mayoría con bares para comer o tomarse algo, otras amplían horarios e incluso ofrecen la posibilidad de darse un chapuzón bajo la Luna.

Cinturón de las piscinas de Córdoba / C. TOCADOS

Piscinas de Almodóvar del Río y Fernán Núñez

Desde la piscina municipal de Almodóvar del Río explican que cada año «viene mucha gente de la capital», especialmente los domingos, aunque también hay usuarios que compran bonos y pasan allí el día entero entre semana, comiendo en el bar o llevándose bocadillos. El perfil mayoritario, señalan, son familias de Córdoba, hasta el punto de que en algunos momentos «son más que gente del pueblo».

En Fernán Núñez describen una situación parecida. Desde la piscina explican que la llegada de cordobeses «ha pasado siempre» y que no notan un aumento especial en los últimos años, sino una costumbre ya consolidada. También aquí el perfil mayoritario son familias que acuden atraídas «principalmente por los precios, ya que les sale rentable venir», y por la búsqueda de un espacio «más tranquilo». En muchos casos, añaden, son personas que «no tienen vinculación con el pueblo». La clave está en que no son solo piscinas para los vecinos del municipio. Funcionan también como una oferta de ocio próxima a la capital. Se puede salir por la mañana, pasar varias horas al agua, comer allí o llevar algo preparado y volver a casa por la tarde sin grandes desplazamientos. En un verano de temperaturas extremas, esa combinación de cercanía, precio y tranquilidad convierte a las piscinas de pueblo en una alternativa cada vez más presente.

Vista general de la piscina pública de Fernán Núñez, que se ubica en la travesía de la carretera N-331. / CÓRDOBA

Precisamente en Fernán Núñez, la piscina municipal abre de lunes a viernes, el horario es de 12.30 a 20.00 horas, mientras que sábados y festivos lo hace de 12.00 a 20.00. La entrada de adulto cuesta 4 euros en días laborales y 6 euros en sábados y festivos. Para niños de 4 a 12 años, el precio es de 2 euros entre semana y 3,80 euros en fines de semana y festivos. Los jubilados a partir de 65 años pagan 0,70 euros de lunes a viernes y 2 euros en sábados y festivos. También hay bonos de diez baños.

En Almodóvar del Río, la piscina permanece abierta todos los días hasta el 31 de agosto, de 12.00 a 20.00 horas. Los niños de 6 a 12 años pagan 2 euros cualquier día. La entrada de adultos cuesta 3 euros de lunes a sábado y 6,20 euros domingos y festivos. Para pensionistas, el precio es de 2,10 euros de lunes a sábado y 4,34 euros domingos y festivos. Además, hay descuentos para familias numerosas y usuarios con carné joven. También se ofertan cursos de natación por 20 euros al mes.

Piscinas de El Carpio y Bujalance

En El Carpio, la piscina abre de lunes a viernes de 12.00 a 19.00 horas y los sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 20.00. En días laborales, los menores de 2 a 14 años pagan 1,90 euros y los mayores de 14 años, 3 euros. En fin de semana y festivos, la entrada sube a 2,90 euros para menores de 2 a 14 años y a 5 para mayores de 14. Es una de las opciones más cercanas para quienes buscan un baño rápido sin alejarse demasiado de la capital.

Bujalance ofrece horario de lunes a viernes de 12.00 a 19.00 horas y sábados, domingos y festivos de 12.00 a 20.00. Los menores de 14 años pagan 2 euros entre semana y 2,50 euros, en fines de semana y festivos. Para mayores de 14 años, el precio es de 3 euros de lunes a viernes y 4 euros sábados, domingos y festivos. Los menores de 3 años entran gratis. Los pensionistas pagan 2 euros entre semana y 2,50 euros en fines de semana, mientras que los usuarios con carné joven tienen tarifas de 2,25 y 3 euros, respectivamente.

Piscinas de Villa del Río, Montoro y Adamuz

En Villa del Río, la piscina abre de lunes a viernes de 12.00 a 19.00 horas y los fines de semana y festivos de 11.00 a 20.00. La localidad, situada algo más lejos de la capital, puede ser una opción para quienes buscan alargar el plan y aprovechar el viaje hacia el Alto Guadalquivir. En Montoro, el horario de lunes a viernes es de 12.00 a 19.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 20.00. Las tarifas para niños de 3 a 13 años son de 1,50 euros de lunes a viernes y 2,50 euros en fines de semana y festivos. Los adultos de 14 a 64 años pagan 3 euros entre semana y 5 euros en fines de semana. Además, hay horario nocturno los sábados, con entrada de 2,50 euros, una opción distinta para quienes prefieren evitar las horas centrales del calor.

Adamuz combina la apertura ordinaria con actividades de verano. La piscina funciona de lunes a viernes ,de 12.00 a 19.00 horas, y los sábados y domingos amplía hasta las 20.00. Además, cuenta con aperturas nocturnas los viernes y sábados, de 21.30 a 2.00 horas. Las entradas son de 1 euro para los niños y 1,90 euros para mayores de edad. El municipio también ofrece cursos de natación para menores y jornadas de juegos acuáticos. En Villafranca, la piscina abre de martes a viernes de 12.00 a 19.30 horas y sábados, domingos y festivos de 10.00 a 20.00. Los niños de 4 a 12 años pagan 2,50 euros en días laborales y 4 en fin de s emana y festivos. Para adultos, el precio es de 3,50 euros entre semana y 6 euros los fines de semana. Hay bonificaciones del 50% para usuarios con carné joven, jubilados y familia numerosa.

Piscina de Montoro / CÓRDOBA

Piscinas de Pedro Abad, La Carlota y Guadalcázar

En Pedro Abad, el horario es de lunes a viernes de 12.00 a 19.45 horas y sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 19.45. También hay apertura nocturna los sábados, de 22.00 a 2.00 horas. En días laborales, los mayores de 14 años pagan 2,30 euros y los menores de 14, 1,55. En fines de semana y festivos, la entrada es de 6 euros para mayores de 14 años y 4 para menores. El horario nocturno mantiene precios de 2,30 euros para mayores de 14 y 1,55 para menores.

La Carlota es otra de las opciones más cercanas a Córdoba. La entrada de adultos cuesta 3,10 euros de lunes a viernes y 5,10 euros, sábados, domingos y festivos. Para menores de 16 años y pensionistas, el precio es de 2,60 euros entre semana y 3,10 euros en fin de semana. El horario es de lunes a jueves de 13.00 a 19.15 horas; viernes, de 13.00 a 20.00; sábados, de 12.00 a 20.00; y domingos y festivos, de 11.00 a 20.00. Además, hay entrada reducida a partir de las 17.00 horas —2 euros entre semana y 3 euros los fines de semana—, alquiler de tumbonas por 2 euros y fiestas acuáticas previstas para el 24 de julio y el 21 de agosto.

En Guadalcázar, el horario es de lunes a jueves, de 14.00 a 19.30 horas, y viernes, sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 20.00. De lunes a sábado, la entrada cuesta 2,50 euros para niños de 4 a 18 años, 3 euros para adultos y 1,50 euros para pensionistas. Los domingos y festivos, el precio es de 3 euros para menores de 4 a 18 años y 4 para adultos. También existen abonos mensuales: 33 euros el individual y 50 el familiar.

Noticias relacionadas

El resultado es un mapa de piscinas cercanas, con precios muy diferentes pero con una misma lógica: ofrecer una salida de agua asequible para los días en los que Córdoba se queda sin sombra suficiente. Algunas son más familiares, otras estiran el horario hasta la noche y varias tienen descuentos que pueden marcar la diferencia.