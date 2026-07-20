CCOO firma el nuevo convenio de distribución eléctrica, que garantiza una subida de hasta el 12% en tres años
El acuerdo, con vigencia hasta finales de 2028, incluye una subida anual del 3,5% en todos los conceptos retributivos y un día más de vacaciones
El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha firmado este lunes el nuevo convenio de distribuidoras de energía eléctrica de la provincia, que tendrá una vigencia de tres años, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año y finalizando a finales de 2028.
El responsable de Acción Sindical del sindicato, Manuel Muñoz, ha explicado que "el convenio establece una subida anual del 3,5% en todos los conceptos retributivos, incluyendo salario base, permisos retribuidos, complementos y pluses".
Además, el acuerdo establece una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC con un máximo del 1,5% al término del tercer año de convenio. De esta forma, los trabajadores tendrán en los tres años de vigencia del convenio una subida garantizada del 10,5%, que podría aumentar hasta el 12%.
"Se han mejorado todos los conceptos retributivos, ya que las subidas pactadas afectan tanto al salario base como a permisos retribuidos, complementos y pluses", ha destacado el responsable sindical, quien ha indicado que, "además de actualizar los permisos retribuidos, se ha añadido un día más de vacaciones, quedando establecidas en 32 días naturales o 24 laborables".
"Una importante mejora es la incorporación del complemento por trabajo tóxico, penoso o peligroso, que será del 20% del salario base, así como la regulación de guardias y retenes, a las que igualmente se le aplicarán las subidas salariales pactadas, si bien deben ser negociadas internamente en cada empresa", ha comentado Muñoz.
Otra de las novedades que suma este nuevo convenio es el protocolo Lgtbi+, con el que "se pretende garantizar la igualdad en las empresas, así como garantizar los derechos de las personas de este colectivo".
"CCOO está satisfecha con el acuerdo rubricado, no sólo porque mejora todos los conceptos salariales, con lo que los trabajadores verán garantizado su poder adquisitivo, e introduce también avances sociales, sino porque crea un marco de estabilidad para las empresas y garantiza un entorno necesario para que las empresas puedan crecer en los próximos años", ha hecho hincapié.
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