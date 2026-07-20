Sucesos
Los bomberos de Córdoba actúan para sofocar un incendio en una vivienda de La Viñuela
El fuego únicamente ha ocasionado daños materiales y no ha dejado heridos
Los bomberos de Córdoba han sido activados esta madrugada para sofocar un incendio en una vivienda del barrio de La Viñuela, que se ha saldado sin heridos, según han informado a este periódico fuentes del Servicio de Emergencias.
El fuego se originó en torno a las 3.15 horas de este lunes en la cocina de una vivienda situada en un edificio de cuatro plantas de la calle Conquistador Ruiz Tafur, en Córdoba capital. Los bomberos se desplazaron hasta el lugar y lograron extinguir rápidamente las llamas, evitando que se propagaran a otras zonas del inmueble.
De forma preventiva, también fueron activados los servicios sanitarios, la Policía Local y la Policía Nacional. No obstante, ninguna persona resultó herida, por lo que no fue necesaria la intervención de los sanitarios.
Según han detallado fuentes oficiales, el incendio únicamente ha provocado daños materiales en el interior de la vivienda. Tampoco fue necesario proceder al desalojo del edificio.
- Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
- Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
- Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
- El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- Defensa prepara 330 plazas para la Base Logística de Córdoba: estos son los perfiles que tendrán más opciones
- Los arquitectos de Córdoba avisan: «La ciudad no está preparada para el calor extremo, aunque camina hacia ello»
- Un incendio calcina 10 hectáreas de pastos en la EDAR de la Golondrina de Córdoba