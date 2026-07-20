Los bomberos de Córdoba actúan para sofocar un incendio en una vivienda de La Viñuela

Los bomberos de Córdoba han sido activados esta madrugada para sofocar un incendio en una vivienda del barrio de La Viñuela, que se ha saldado sin heridos, según han informado a este periódico fuentes del Servicio de Emergencias.

El fuego se originó en torno a las 3.15 horas de este lunes en la cocina de una vivienda situada en un edificio de cuatro plantas de la calle Conquistador Ruiz Tafur, en Córdoba capital. Los bomberos se desplazaron hasta el lugar y lograron extinguir rápidamente las llamas, evitando que se propagaran a otras zonas del inmueble.

De forma preventiva, también fueron activados los servicios sanitarios, la Policía Local y la Policía Nacional. No obstante, ninguna persona resultó herida, por lo que no fue necesaria la intervención de los sanitarios.

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Según han detallado fuentes oficiales, el incendio únicamente ha provocado daños materiales en el interior de la vivienda. Tampoco fue necesario proceder al desalojo del edificio.