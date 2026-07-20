El Ayuntamiento de Córdoba aprueba la contratación de obras para reformar las calles Rey Don Pelayo, Palomares y Valencia

La junta de gobierno local ha aprobado el expediente de contratación de dos obras en calles del distrito Sur y el casco histórico. Se trata, por un lado, de la reforma de la calle Rey Don Pelayo, en el barrio de Fray Albino; y por otro lado, las calles Valencia y Palomares, en el barrio de Santa Marina.

La primera de las actuaciones saldrá a contratación por un importe de 637. 671 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. El Ayuntamiento de Córdoba ha acordado el arreglo de esta calle por el mal estado en el que se encuentra el pavimento. Además, se pretende adaptar la calle al decreto 72/1992 de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte, así como las ordenanzas municipales de aplicación.

Mejora de la calle Rey Don Pelayo

La calle Rey Don Pelayo, en el distrito Sur, tiene su inicio en la calle Ciudad de Montilla, su trazado es recto, y desemboca en la calle Carretera de Castro. La longitud total de esta vía es de unos 275 metros. El ancho total de la calle es de 10,00 m., presentando actualmente dos acerados de 2 metros de anchura y una calzada con 6,00 m.

Tanto la calzada como los acerados, se encuentran muy deteriorados, presentando deformaciones y hundimientos, los cuales han provocado que en algunas zonas el pavimento se encuentre desprendido y partido, lo cual dificulta e incluso imposibilita el tránsito. Los 6,00 metros de anchura de la actual calzada y la no regulación de los aparcamientos en la calle, hacen que actualmente se aparque indistintamente en uno o otro acerado o incluso en los dos, lo cual reduce el único carril de circulación a escasamente dos metros, siendo esto un grave problema en potencia para acceder con vehículos de extinción de incendios en caso de emergencia.

Por otra parte, los pasos de peatones existentes no se encuentran adaptados a la normativa vigente sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. Con el presente proyecto de remodelación se pretende dar solución a las deficiencias existentes en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.

Las obras a ejecutar consisten en la renovación integral de los acerados y calzada de la calle de forma que venga a resolver los problemas existentes de dificultad de tránsito. La acera se pavimentará con baldosa de terrazo gris de 40X40 cm. tipo centro, los bordillos serán de granito aserrado y flameado con bisel de 2 cm., de directriz recta o curva según el caso, se colocarán angulares de acero galvanizado para confinamiento de los alcorques.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, junto a la primera teniente de alcalde, Blanca Torrent. / CÓRDOBA

La reforma de las calles Valencia y Palomares

Por otro lado, el contrato para la reforma de las calles Valencia y Palomares tendrá un importe de 230. 300 euros y un plazo de ejecución de 4 meses cuando se produzca la adjudicación.

El objeto de la actuación es mejorar las condiciones físicas, ambientales y de accesibilidad del espacio, después de que quedase desierto un primer pliego de contratación, por no haberse recibido ninguna oferta dentro del plazo establecido.

Ambas calles se encuentran situadas en la barriada de Santa Marina, en la Ajerquía, entre la Avenida de las Ollerías, Puerta del Colodro y calle Moriscos. Se trata de dos pequeñas y estrechas calle del Barrio de Santa Marina, transcurren desde la calle Moriscos en el sur hasta la calle Vicente Blasco Ibáñez por el norte (la calle Valencia) y la calle Palomares hasta la calle Muro de la Misericordia. Le son adyacentes las calles Muro de la Misercordia (este) y la calle Vera (oeste).

Se denominó "de la Muerte" por un asesinato allí ocurrido y se ubica en el entorno de la Muralla de la Ajerquía: lienzo Colodro-Misericordia. El lienzo forma parte de la muralla almorávide construida a finales del siglo XI y principios del siglo XII para defender el arrabal de la Ajerquía (muralla postcalifal). Quedó encerrada en el siglo XIX por la edificación del barrio de Ollerías, salvándose del proceso de demolición de murallas que se desarrolló en la segunda mitad de este siglo el lienzo emergente en calle Valencia (la Puerta de la Misericordia se derriba en 1.882, y el resto de lienzos están actualmente soterrados).

Como el resto de murallas de la Ajerquía, está construida con tapial. El resto de tramos descubiertos en excavaciones están soterrados a partir de la cota –1,20m aproximadamente desde avda. Ollerías.

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La intervención pretende mejorar las condiciones de accesibilidad de estas calles y de la plaza Blasco Ibáñez. Se trata de ejecutar la pavimentación de las calles en plataforma única, debido a su escasa dimensión, para dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad.