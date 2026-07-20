La Asesoría Jurídica exige a Sadeco demandar por el desfase de 30.595 euros en ayudas sociales

Un informe de la Asesoría Jurídica Municipal rechaza la propuesta de que Sadeco renuncie a presentar demanda ante el Tribunal de Cuentas por el presunto uso irregular del fondo social de la empresa en 2021. El letrado titular de la asesoría, Miguel Aguilar, sostiene que Sadeco debe continuar el procedimiento y presentar demanda contra todas las personas señaladas provisionalmente por el Tribunal de Cuentas.

Para ello, rechaza los argumentos esgrimidos en otro informe encargado por el gobierno local a una empresa externa que aseguraba que existen serias dificultades para reclamar responsabilidad contable al exgerente de la empresa municipal Francisco Ruiz y a los antiguos integrantes de la comisión de asuntos sociales por el incremento de 30.595,79 euros registrado en las ayudas del Fondo Social de 2021 y proponía a Sadeco no personarse.

Qué investiga el Tribunal de Cuentas

El procedimiento parte de una fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía. La instructora del Tribunal de Cuentas fijó provisionalmente un posible perjuicio para Sadeco por el incremento no justificado del gasto del fondo social respecto a 2020. El fondo social son principalmente ayudas para los trabajadores en gastos médicos, estipuladas por el convenio colectivo y que abarcan desde la compra de gafas hasta la consulta del dentista.

Además, señaló como presuntos responsables directos y solidarios a varios antiguos responsables de la empresa de limpieza y miembros de la comisión de asuntos sociales de la empresa.

Sadeco se ha personado como parte perjudicada

Sadeco se había personado inicialmente como parte perjudicada y su consejo de administración había acordado ejercer acciones. Sin embargo, tras dos informes contradictorios de un despacho externo contratado por la empresa —uno favorable a demandar y otro que advertía de dificultades de viabilidad—, la presidencia de Sadeco propuso no formular demanda contra ninguno de los señalados. Precisamente este lunes está previsto que se celebre un consejo de administración para abordar esta cuestión.

Fachada del Ayuntamiento de Córdoba / EUROPA PRESS

Qué dice la Asesoría Jurídica Municipal

La Asesoría Jurídica Municipal considera que esa decisión sería contraria a derecho y perjudicial para los intereses de Sadeco. Su argumento central es que las entidades del sector público están obligadas a defender sus bienes y derechos y a perseguir los posibles daños causados a fondos públicos. A su juicio, no corresponde al consejo de administración ni a un abogado externo sustituir al Tribunal de Cuentas y decidir anticipadamente que no existe responsabilidad.

El informe subraya que los indicios no proceden de una opinión técnica interna, sino de un acta de liquidación provisional del propio Tribunal de Cuentas, dictada después de recabar documentación y estudiar las alegaciones de los afectados. Aunque la responsabilidad todavía es presunta y podría terminar en absolución, debe ser el tribunal quien lo determine mediante sentencia.

La asesoría sostiene también que la existencia de dudas sobre la viabilidad de la demanda no basta para renunciar a ella. Solo consideraría razonable no actuar si se acreditara que no hubo perjuicio o si las cantidades hubieran sido reintegradas voluntariamente. Según el informe, ninguna de esas circunstancias concurre.

Consecuencias de no presentar demanda

Además, advierte de que no presentar la demanda supondría revocar el acuerdo previo de ejercer acciones, renunciar a la defensa de la empresa y asumir directamente el posible perjuicio de 30.595,79 euros. Incluso alerta de que los consejeros que voten a favor podrían incurrir en responsabilidad contable directa por omisión, al impedir la persecución de los presuntos responsables.

En sus conclusiones, el letrado municipal sostiene que Sadeco debe continuar el procedimiento y presentar demanda contra todas las personas señaladas provisionalmente por el Tribunal de Cuentas.