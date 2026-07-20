El mercadillo de la Costa del Sol que conquista a los cordobeses: compras baratas y playa a dos horas de Córdoba

Málaga y la Costa del Sol forman parte del verano sentimental de miles de familias cordobesas debido a la cercanía, las buenas comunicaciones por carretera y una costumbre transmitida de generación en generación, que han convertido este tramo del litoral malagueño en uno de los refugios predilectos para escapar del calor de Córdoba.

A poco más de dos horas en coche desde la capital cordobesa se encuentra uno de esos planes diferentes, al igual que atrayentes, que permiten combinar una jornada de playa con una escapada de shopping: el mercadillo de La Cala de Mijas, una cita tradicional que se instala los miércoles y los sábados y que atrae tanto a residentes como a turistas.

No se trata de un pequeño mercado ocasional con motivo de la época estival, sino de una cita consolidada en la agenda de este municipio malagueño con 150 puestos de venta en los que se incluye moda y complementos, artesanía, decoración y productos de alimentación.

El mercadillo de Málaga donde encontrar ropa, artesanía y productos frescos

El mercadillo se celebra por la mañana y funciona como una gran zona comercial al aire libre. En sus puestos se pueden encontrar cerámica y artesanía típica de la zona, ropa, zapatos, artículos de cuero, mantelería, flores y macetas.

También cuenta con una importante presencia de vendedores de alimentación, con frutas y verduras frescas, frutos secos, aceitunas y encurtidos, lo que permite aprovechar la visita para realizar algunas compras antes de continuar la jornada junto al mar.

Y es precisamente en esta variedad de oferta donde reside uno de sus principales atractivos. En un mismo recorrido se pueden encontrar prendas de temporada, bolsos, bisutería, calzado, artículos para el hogar, decoración, regalos, plantas o piezas de artesanía.

Conviene, no obstante, comparar precios, comprobar el estado de los productos y preguntar por las condiciones de cambio antes de comprar, especialmente en artículos textiles, calzado o pequeños aparatos domésticos.

Cuándo se celebra el mercadillo de La Cala de Mijas

De acuerdo con los datos de la web turística municipal, el mercado tradicional de La Cala de Mijas se celebra todos los miércoles y sábados en el Recinto Ferial de La Cala de Mijas, prácticamente en el centro de La Cala, con un horario aproximado de 9.00 a 14.00 horas.

Durante los meses de verano es recomendable acudir a primera hora para evitar el calor y recorrer los puestos en las horas con menor afluencia de público.

Playa de la Cala de Mijas / AYUNTAMIENTO DE MIJAS

Un plan para completar con playa y paseo marítimo

El atractivo para los visitantes cordobeses no termina en las compras. La playa de La Cala se encuentra en el mismo núcleo costero, a pocos minutos a pie del mercadillo, lo que permite transformar la visita a esta zona de compras en una escapada de día completo.

La playa tiene 1.258 metros de longitud, una anchura media de 38 metros y arena fina. Cuenta con acceso a pie, en coche y en autobús, además de chiringuitos, hamacas, puesto de socorro y baño adaptado para personas con movilidad reducida, según la información turística municipal.

Otra alternativa es recorrer parte de la Senda Litoral de Mijas, un itinerario junto al mar que conecta playas, zonas de ocio, espacios para deportes náuticos y establecimientos hosteleros, y que cuenta con la distinción Sendero Azul.

Senda literal de Mijas / TRIPADVISOR

La ruta también puede incluir una visita al Torreón de La Cala, una antigua torre defensiva transformada en Centro de Interpretación de las Torres Vigía. El edificio permite acercarse a la historia del litoral mijeño y entender la función que tuvieron estas construcciones en la vigilancia de la costa.

Mercadillo, espetos y baño en el Mediterráneo

La combinación explica el éxito de este enclave entre quienes pasan sus vacaciones en la Costa del Sol: compras durante la mañana, almuerzo en un chiringuito, paseo por la costa y baño en el Mediterráneo.

La oferta gastronómica de La Cala incluye bares de tapas, restaurantes especializados en pescado y carne, cafeterías, heladerías y establecimientos de cocina nacional e internacional.

Espetos en Málaga. / Archivo / L. O.

Para los cordobeses que ya se alojan en Fuengirola, Mijas, Marbella o Benalmádena, el mercadillo constituye una excursión sencilla. Para quienes viajan directamente desde Córdoba, puede convertirse en una escapada de ida y vuelta.