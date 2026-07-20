La alta demanda de áridos pone en jaque a la construcción cordobesa

Los áridos y el cemento son los principales materiales de la construcción. Con los primeros (arena, grava o zahorra) se hacen los morteros, el hormigón, las mezclas bituminosas o los adoquines que luego se usan en todas las obras. Córdoba vive un momento de expansión urbanística con varios nuevos barrios en marcha y un proyecto clave en el horizonte que va a necesitar muchos de estos materiales, la Base Logística del Ejército de Tierra. De momento, no hay falta de suministro, aunque el sector de la construcción sí alerta de que existen varios problemas.

Aumento de la demanda

Desde la patronal de la construcción de Córdoba Construcor explican que la demanda de áridos ha crecido exponencialmente desde la DANA de Valencia, y eso que ya era alta antes de estos trágicos sucesos. A esa elevada demanda, aseguran desde Construcor, «se le suma que hay pocas canteras y la apertura de nuevas requieren trámites muy largos, garantistas -todos los relacionados con el medio ambiente- y caros».

Obras de urbanización de Huerta de Santa Isabel Oeste. / Manuel Murillo

Falta de suministro, en definitiva, no existe, pero todo lo señalado sí ha traído una serie de consecuencias. Desde Construcor detallan que «una demanda tan elevada, debido a factores naturales imprevistos y sumada a la existente, junto a una oferta tan escasa de canteras, ha provocado dificultades de suministro y de forma puntual han podido subir los precios en momentos concretos». La subida de precios, concretan, sí que ha estado «más relacionada con la dinámica del sector que con los imprevistos naturales y las emergencias».

Situación de las canteras

Donde seguro que no existe falta de áridos es en las propias canteras. Lo explica a Diario CÓRDOBA el catedrático de Ingeniería de la Construcción y director de la Escuela Politécnica Superior de Belmez de la Universidad de Córdoba (UCO), José Ramón Jiménez, que señala que «recurso geológico hay sin problema». Jiménez explica que hay que distinguir dos tipos de áridos. Por un lado, los que proceden de las graveras situadas en las terrazas del río Guadalquivir, materiales, comenta Jiménez, de «altísima calidad». Sin embargo, por protección medioambiental, no es viable la explotación de estos recursos, a no ser que sea de forma muy concreta.

El otro tipo de áridos es el de las canteras, el de machaqueo. Aquí se necesitan voladura, trituración primaria y molienda secundaria para la transformación en el material que pueda usarse en las obras. Se les conoce, explica Jiménez, como áridos industriales y son los que se usan mayoritariamente en la construcción.

Imagen de archivo de trabajadores en una cantera gallega. / CÓRDOBA

Origen y precio de los áridos

Más allá de la naturaleza de los materiales en sí, lo que entiende el director de la Politécnica es que se debe procurar que las materias primas lleguen a la obra al menor coste posible para, entre otras cosas, evitar que el precio de la vivienda siga subiendo. Esto se conseguiría, por ejemplo, autorizando más explotaciones de esta índole.

Sobre el coste medioambiental de abrir nuevas canteras, lo que señala Jiménez es que el material se va a necesitar sí o sí, y si no se conseguir a «kilómetro cero» habrá que importarlo, lo que generaría un coste mayor. Y es que, sobre esto último, lo que evidencia el catedrático es que el transporte de estos materiales es costoso, a través de camiones pesados, y complicado. Es más, España exporta mucho árido, por ejemplo, a Sudamérica porque es más fácil que entre por puerto que circulando por ciertas carreteras.

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Áridos reciclados

Otra alternativa son los áridos reciclados, en los que se centra el grupo de investigación de Jiménez. Eso sí, el director de la Politécnica también reconoce que solo pueden sustituir parte de la producción de todos los áridos, en torno a un 7%.