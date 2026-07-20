11 itinerarios formativos en logística, turismo, hostelería, electricidad y atención social en el Colegio Duque de Rivas de Córdoba

El Colegio Duque de Rivas ofrecerá este curso 2026-2027 un total de 11 itinerarios formativos en 5 ámbitos laborales, además de incorporar formación en riesgos laborales que antes no se incluía. La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha explicado cuáles serán estos itinerarios formativos del próximo curso (el tercero que impulsa el Consistorio), que han sido diseñados conforme al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y que incluirán prácticas.

El Ayuntamiento de Córdoba destinará una partida de 384.7000 euros al próximo curso, con posibilidad de aumentar el crédito en 34,.000 euros.

5 ámbitos profesionales y 11 itinerarios formativos

El Colegio Duque de Rivas impartirá formación en servicios de logística: auxiliar de almacenaje y preparación de pedidos y manipulación de cargas con carretillas elevadoras; y servicios turísticos: arreglo de habitaciones y zonas comunes, y lavado, planchado y arreglo de ropa.

Eva Contador, delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Además, habrá cursos de sevicios de hostelería: servicio básico de restaurante-bar, y aprovisionamiento de bebidas y comidas rápidas; servicios de atención social: higiene y atención sanitaria a domicilio, atención y apoyo psicosocial a domicilio y apoyo a domicilio y alimientación familiar; y electricidad: montaje de apoyos en redes eléctricas aéreas y tendido y tensado de conductores en redes eléctricas aéreas y subterráneas.

Lo que incluyen los cursos del Colegio Duque de Rivas

Cada uno de estos itinerarios del Colegio Duque de Rivas incluirá formación teórico-práctica, formación en prevención de riesgos laborales, prácticas en empresas y orientación e intervención social personalizada.

A estos cursos pueden presentarse mayores de edad en situación o riesgo de exclusión social y extranjeros irregulares siempre que cumplan una serie de requisitos.

Inserción laboral de los cursos

Eva Contador ha valorado la utilidad de estos cursos formativos que han servido para que algunos cordobeses y sus familias puedan salir de una situación de exclusión social. Además, ha cifrado en un 65% la inserción social que los cursos tuvieron el primer año y que los del pasado año alcanzan ya un 48%, aunque se espera ampliar ese porcentaje.

En 2025, ha añadido Contador, 300 personas fueron empleadas después de participar en alguno de esos programas, donde hay una ligera superioridad de mujeres frente a hombres, y donde ellas cada vez ellas se animan más a participar en ámbitos considerados más masculinos hasta ahora.

Asimismo, la delegada ha explicado que el Ayuntamiento ha depurado esta oferta formativa para acercarse más a las necesidades de los demandantes y a la realidad del mercado laboral.

Ahora, el Ayuntamiento de Córdoba lanzará esta oferta educativa para que las entidades sociales sin ánimo de lucro que estén interesadas se presenten. Se espera que sea esta misma semana cuando se produzca la publicación en el BOP y los interesados contarán con un plazo de 10 días.