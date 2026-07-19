La actualidad del domingo 19 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La previa de la final histórica del Mundial este domingo entre España y Argentina, la entrevista con el decano del fútbol, Miguel Reina, y los planes de vacaciones de los políticos cordobeses copan la actualidad de la mañana en Córdoba
Córdoba se prepara para vibrar con la final del Mundial entre España y Argentina, en el mayor evento internacional de este verano, que paralizará la vida a partir de las 21.00 horas de este 19 de julio, con todo un país en vilo a la espera de que La Roja consiga su segunda estrella. También en clave deportiva, hablamos con el exinternacional Miguel Reina sobre sus impresiones ante la final y el llamado a ser uno de las grandes leyendas del fútbol: Lamine Yamal. Y como toque veraniego, los planes de los políticos cordobeses para estas vacaciones, dejando los despachos por destinos más relajantes.
- Un camino lleno de paralelismos con el 2010 guía a España hacia su segunda estrella
- Miguel Reina: "Lamine Yamal ya está al nivel de Maradona y Messi"
- Despachos y corbatas dan paso a playa y aviones: las vacaciones de los políticos cordobeses
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