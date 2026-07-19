Más quemados que la pipa de un indio

Si no está ya de vacaciones a estas alturas del almanaque estará ya más quemado que la pipa de un indio. O que la moto de un hippie, si es más del rollo Easy Rider y del Born to be wild. Está claro que el martes cuando sonó la alarma contraincendios del Ayuntamiento fue lo primero que pensó más de uno: «Ea, un empleado municipal que ha entrado en autocombustión».

Lo que tiene la combustión espontánea en el mundo laboral es que ocurre por sorpresa y, cuando nadie se lo huele, el trabajador va y arde a lo bonzo. La alarma se activó en la cuarta planta de Capitulares y el olor a quemado llegó hasta el hall de entrada. Los bomberos desalojaron al personal al tiempo que sonaba el ángelus de las campanas de San Pedro y la plantilla municipal tuvo que buscar cobijo en los bares de guardia. Tiempo de tertulia en Capitulares, qué remedio. El SPEIS no descubrió, por cierto, el foco del incendio más allá de unos cables con tufo a chamusquina. Con esto no quiero decir nada. Nada de nada.

Manuel Gavira elige la Casa Rosa para Vox

Muchísimo menos quemado debe estar el viceconsejero de Turismo, Manuel Gavira, que ya ha tomado posesión del cargo y ha elegido la Casa Rosa como centro de operaciones institucionales de Vox en Sevilla. El edificio, un palacete en la avenida de la Palmera, fue la mítica sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía mientras se hacían obras en San Telmo. En estas dependencias gobernaron, por ejemplo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cuando el PSOE en Andalucía era el PSOE en Andalucía. Curiosa elección esta de Vox. Tampoco quiero decir con esto nada. Nada de nada.

El baile de la silla deja fuera del Parlamento andaluz a Jesús Aguirre

El Parlamento andaluz ha echado a andar con un baile de sillas que ha dejado sin asiento al cordobés Jesús Aguirre cuando los de Abascal pararon el tocadiscos. Son efectos colaterales del pacto PP-Vox que a él no le habrán hecho ninguna gracia. Y es que solo un mes después de que Juanma Moreno confirmara de nuevo a Aguirre como presidente de la Cámara andaluza, le pidió que renunciara y se marchase al Senado. La salida del político del PP permitirá situar a la jerezana Ana Mestre al frente del Parlamento y entregar a Vox la vicepresidencia primera de la Cámara como se había acordado. No será éste el único cambio de nombres populares que provoque el acuerdo con los de Santiago Abascal.

Juanma Moreno en su discurso de la toma de posesión, junto al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre,. / JOAQUIN CORCHERO /EUROPA PRESS

De hecho, el presidente del PP en Córdoba, Adolfo Molina, no se ha comprado este año el libro de Vacaciones Santillana porque tiene un pasatiempo que es mucho mejor para las siestas, dónde va a parar. Se trata del puzle de las consejerías y el sudoku de las elecciones generales y municipales. Una preciosidad. Al menos no tendrá que situar en las casillas del pasatiempos a José Antonio Nieto, tras saltar de la Consejería de Justicia a la de Inteligencia Artificial, como de oca a oca y tiro porque me toca.

Pantalla gigante para ver el España-Argentina

En el Ayuntamiento, además de chamuscarse cables, se han cabreado los del PSOE. Pidieron una pantalla gigante para ver el España-Argentina y el PP les ha puesto la del Córdoba Live, donde no se podrán llevar neveras y habrá que consumir en la barra. También los de Hacemos, que llevan semanas pidiendo sin éxito un informe de Icomos sobre un hotel que quieren construir en la antigua Casa de la Aduana, en la Mezquita.

El gobierno municipal, por su parte, ha iniciado las catas arqueológicas para hacer un aparcamiento en Vallellano y ha aprobado un plan para los autónomos dotado con 18 millones que ha puesto muy contento a Lorenzo Amor. Mientras Sadeco trata de salir de su particular crisis de imagen con un plan nocturno de baldeo y la recuperación de los 70 itinerarios de la recogida de basura con la llegada de los 20 camiones.

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, junto al espacio donde se harán los trabajos arqueológicos. / CÓRDOBA

Campanas de guerra: se acercan las municipales

En lo local, también se han escuchado esta semana campanas de guerra, aunque el PSOE deja para septiembre la elección de su candidata a la alcaldía. La secretaria general, Rafi Crespín, aspira a evitar las primarias, que son muy democráticas pero hacen pupita. De momento solo ha dicho «sí quiero» a lo de ser alcaldesa Vicky Fernández, que ha hecho una ronda de contactos por las agrupaciones socialistas y espera contar con el plácet de María Jesús Montero.

El alcalde, José María Bellido, durante la rueda de prensa del plan de autónomos. / CÓRDOBA

El alcalde, por su parte, ha grabado en dos partes un vídeo de tendencia en Instagram (al estilo documental de Netflix) para anunciar lo que ya había anunciado un puñado de veces: que se presentará a la reelección. El sábado se fue con Alberto Núñez Feijóo y el resto de alcaldables del PP a Compostela para echar a andar la precampaña y abrazar al apóstol Santiago en su cripta. Todo ello, a un año vista de las elecciones municipales. No nos queda ná...