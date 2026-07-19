El PSOE reclama el "estado deplorable" de uno de los accesos al Reina Sofía

El Grupo Municipal Socialista reclamó en el pasado pleno del 12 de marzo, que la calle San Alberto Magno, uno de los principales accesos a Reina Sofía, debería ser asfaltada y reparada ya que está "en un estado deplorable, se inunda cuando llueve y está llena de baches y socavones", según una nota remitida a los medios.

Sin mantenimiento

"Desde marzo no se ha realizado ningún mantenimiento en esta vía", prosigue el comunicado, por lo que en el último pleno de julio, el Grupo Municipal ha vuelto a instar al gobierno de Bellido a que actúe porque la calle seguía en el mismo estado.

"La respuesta del PP ha sido que ellos no son responsables de esta calle, sino que corresponde a la Junta de Andalucía su mantenimiento", asegura la nota del Grupo Municipal Socialista, que critica a Bellido "por no ser capaz de demandarle a la Junta de Andalucía de PP y VOX que arreglen esta vía principal de acceso al hospital en el municipio de Córdoba".

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"Inacción"

"Ante está inacción del PP y la gravedad de tener esta calle en mal estado, el Grupo Municipal Socialista hemos solicitado la información por escrito a la Gerencia Municipal de Urbanismo", prosigue el comunicado, que informa de que "en la Gerencia queda constancia de la falta de atención a esta calle y de que el gobierno de Bellido debe solicitar la inscripción registral a nombre del Ayuntamiento previo acuerdo con la Consejería de Salud para poder hacer una actuación Municipal. Desde el PSOE instamos al gobierno de Bellido que se comprometa con todo lo que atañe a los cordobeses y cordobesas", finaliza el comunicado del PSOE.