Los profesores de Córdoba lo tienen claro sobre las tareas de verano: «Los clásicos cuadernillos no sirven, pero desconectar del todo tampoco»

El verano empieza para muchos niños con una idea muy clara, cerrar los libros, olvidar las tareas y descansar después de meses de clase. Pero entre el merecido descanso y el riesgo de llegar a septiembre con parte del curso olvidado hay un equilibrio delicado. Los profesores lo tienen claro: no se trata de llenar julio y agosto de deberes, pero tampoco de desconectar por completo. Y lanzan un mensaje directo a las familias: «Los clásicos cuadernillos de problemas ya no sirven».

Juana María Sánchez es profesora de Primaria en un colegio de El Carpio desde hace 14 años y la experiencia le ha enseñado que «tareas como tal no es recomendable» mandar en verano. Eso sí, rechaza que los niños no hagan absolutamente nada durante las vacaciones, porque «se nota muchísimo en septiembre».

El descanso es necesario

Sánchez considera importante que, después del curso, los alumnos tengan «dos semanas de relax» y que después incorporen pequeñas rutinas, sobre todo de lectura. «Leer es lo más importante», insiste. A su juicio, unos 20 minutos diarios pueden marcar una diferencia notable, ya que los niños «mejoran la comprensión lectora y la ortografía». Para ello, cree que la clave está en «encontrar algo que les estimule» y que, en muchos casos, pueda incluso servir para despertar una afición por la lectura. Esa lectura, apunta, puede complementarse con actividades más dinámicas: pasatiempos, juegos interactivos, escape rooms, sopas de letras o cualquier otro recurso que les ayude a ejercitar la mente mientras se entretienen. «En internet hay infinidad de opciones si sabes buscar», cuenta Sánchez, que añade que muchos profesores suben este tipo de materiales a las plataformas educativas.

Las profesoras Juana María Sánchez, Fátima Cosidó y María José Campos. / CÓRDOBA

Lo que no recomienda son los clásicos cuadernillos llenos de ejercicios repetitivos. «Hace tiempo que no sirven», afirma, por lo que no suele aconsejarlos a los padres. También propone, en algunos casos, animar a los niños a escribir pequeñas redacciones o textos breves, aunque siempre «sin sobrecargar al niño». La profesora cuenta que la mayoría de los alumnos «no hacen nada» durante el verano y que eso se nota «muchísimo» al volver a clase.

Incentivar la lectura

Una visión similar comparte Fátima Cosidó, maestra en el tercer ciclo de Primaria en un centro de la capital. Aunque recuerda que «cada niño es un mundo», considera que a la gran mayoría «trabajar un poco en verano le viene bien».

Cosidó coincide con su compañera en que «los cuadernillos que nos mandaban de pequeños no sirven» y en que los niños «necesitan algo estimulante» que les permita disfrutar y, al mismo tiempo, mantener activa la mente. Para ello, apuesta por juegos, nuevos formatos de actividades y ejercicios que se alejen de las tareas tradicionales.

«Hacer 30 minutos de lectura diarios marca la diferencia al volver a clase en septiembre»

En su opinión, dedicar «unos 30 minutos al día, por ejemplo antes de ir a la piscina», puede marcar la diferencia en septiembre, cuando muchos alumnos regresan a clase y «no se acuerdan de nada». También lamenta que «pocos padres preguntan» si sus hijos necesitan realizar alguna actividad durante el verano y que, curiosamente, quienes más suelen hacerlo son aquellos cuyos niños «realmente no lo necesitan».

Otra parte fundamental, señala Cosidó, es mantener la lectura durante las vacaciones. Recomienda que los niños lean unos minutos al día y, de nuevo, insiste en la importancia de buscar títulos que les atraigan.

Niños en una escuela de verano de Córdoba. / A.J.González

Eso sí, ambas profesoras coinciden en una misma idea: el verano también está para descansar. La clave no está en convertir las vacaciones en una prolongación del colegio, sino en encontrar pequeñas rutinas que ayuden a los niños a no perder del todo el hilo. Leer un rato, jugar con actividades que les hagan pensar o escribir de vez en cuando puede ser suficiente para que septiembre no se convierta en una cuesta demasiado empinada.

También en Secundaria

En Secundaria, donde los alumnos ya no tienen recuperaciones en septiembre, la duda aparece especialmente en el primer ciclo. María José Campos, con 24 años de experiencia en las aulas, la mayoría en Villa del Río, considera que «no es buena idea» mandar tareas durante el verano y coincide con sus compañeras en apostar por la lectura como principal herramienta.

Vuelta al cole de niños de Infantil y Primaria. / Manuel Murillo

«A los chicos les viene bien cortar y desconectar», señala. Sin embargo, también advierte de que el trabajo cero no es una buena opción, porque después del verano muchos vuelven «con lagunas importantes». Por ello, recomienda leer, especialmente sobre «temas que les interesen», como la mejor forma de mantener activa la comprensión lectora, la expresión escrita y algunos conceptos básicos de gramática.

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Para Campos, los clásicos cuadernillos también son pasado. Solo recomienda repasar alguna materia concreta en caso de que el alumno la haya suspendido, y siempre de manera ligera, sin convertir las vacaciones en una segunda jornada escolar. Otra de sus sugerencias para estos dos meses es que los jóvenes «se alejen del móvil e investiguen» sobre asuntos que les generen curiosidad.