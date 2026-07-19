Mouhcine, usuario de 'Con-Vivienda' en Córdoba: «En la calle solo puedes pensar en sobrevivir, quiero ser electricista, ahorrar y tener mi piso»

Mouhcine tiene 23 años y una larga historia de supervivencia en la mochila. Dejó a su familia en Tánger con solo 15 años para embarcarse en una patera con otras 48 personas. «Llegué a España la Navidad de 2019», recuerda, «todo empezó en un centro de menores en Tarifa». Desde allí, pasó a otro centro en Jerez de la Frontera. «Allí aprendí algo de español, jugaba al fútbol y poco más». Le matricularon en cuarto de la ESO en Chipiona, pero no tenía nivel suficiente para aprobar.

De nuevo, lo trasladaron a Arcos de la Frontera. Para entonces tenía 17 años. «Aprobé los dos primeros trimestres, pero cumplí 18 años y tuve que irme del centro y dejar de estudiar». Encontró trabajo en un kebab, con un pakistaní que le dio alojamiento y lo tuvo trabajando 11 horas por 300 euros. «Yo pensaba que estaba bien porque podía trabajar y mandar dinero a mi familia», explica, «mi madre me preguntaba cómo estaba y yo decía que bien para no preocuparlos, desde que me fui tuve que afrontar lo que venía solo».

Mouhcine, con otros compañeros del programa 'Con-vivienda' de Prolibertas en Córdoba. / Manuel Murillo

Un compañero le animó a venir a Córdoba hace dos años. Con el dinero que tenían, alquilaron una habitación porque la persona que los iba a ayudar al final no pudo. «La habitación era muy cara, así que busqué trabajo». Preguntó en un kebab y ese mismo día estaba trabajando, pero lo que cobraba no era suficiente así que cambió de trabajo. «No pagaban mucho mejor, pero pude hacer varios cursos de temas de construcción», explica.

Cuando falleció su abuela en Marruecos, viajó a Tánger. Llevaba seis años sin ver a los suyos. Al volver, sin dinero, tuvo que empezar de cero. «Estuve durmiendo en la calle, iba al comedor trinitario de Prolibertas y a CIC Batá para hacer un curso de electricidad», recuerda, «pude alquilar una habitación, pero no podía mantenerme y justo antes de que se acabara el contrato me ofrecieron entrar en este piso de Con-Vivienda, hace una semana».

Desde que llegó, su prioridad es centrarse en su futuro. «Aquí no tengo que estar pensando todo el día en cómo pagar el alquiler, puedo formarme, en la calle solo puedes pensar en sobrevivir, quiero trabajar como electricista, ahorrar y tener mi piso», confiesa, «me gusta trabajar con las manos». Ha acabado unas prácticas y está esperando a que lo llamen, «pero no dejo de buscar trabajo», aclara, «cuando digo que aquí estoy más tranquilo, no significa que haya entrado para despreocuparme, solo que ya no tengo la presión constante de pensar dónde voy a dormir».