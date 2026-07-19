Sucesos
Un incendio calcina 10 hectáreas de pastos en la estación de la Golondrina de Córdoba
Los bomberos de Córdoba controlan el fuego declarado de madrugada junto a la depuradora, sin daños materiales más allá de la vegetación afectada
Un incendio declarado esta madrugada en la estación de la Golondrina ha calcinado unas diez hectáreas de terreno. Los bomberos de Córdoba han intervenido en el fuego, según han confirmado a este periódico fuentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).
El incendio se ha originado en torno a las 4.00 horas en una zona de pastos próxima a la estación depuradora. La actuación de los efectivos durante la noche ha permitido controlar las llamas, y los trabajos se centran ahora en las labores de remate.
Según fuentes del SPEIS, el fuego solo ha afectado a la vegetación de la zona y no ha provocado daños materiales más allá de la quema de pastos. La estimación de los bomberos cifra en unas diez hectáreas la superficie calcinada.
Riesgo extremo de incendios
Córdoba se encuentra en riesgo extremo de incendios debido a las altas temperaturas registradas durante estos días.
Hace un año, una parcelación cercana a la Golondrina sufrió otro incendio que obligó a los bomberos y al Infoca a trabajar durante horas en la zona.
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