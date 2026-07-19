Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 19 de julio de 2026

Exposición

‘Córdoba, escenario de la gran guerra’, en el Museo Arqueológico

A través de los materiales expuestos, el visitante podrá sumergirse en la historia y conocer de primera mano el papel estratégico que jugó la ‘Corduba’ del siglo III aC en el histórico conflicto entre Roma y Cartago.

CÓRDOBA. Museo Arqueológico. Plaza de Jerónimo Páez, 2. De 09.00 a 15.00 horas.

Exposición

‘Siempre apresúrate despacio’

Continúa hasta el próximo 27 de septiembre la exposición Siempre apresúrate despacio, de Álvaro Albaladejo. Entrada libre hasta completar el aforo.

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CÓRDOBA. Centro de Arte Rafael Botí. Manríquez, 5. De 08.15 a 14.15 horas.

Arte

Sigue ‘Entre luces y sombras. El universo de Ricardo Baroja’

La muestra permite apreciar la maestría de un artista que recogió el testigo de Francisco de Goya en la técnica del aguafuerte, legando un testimonio visual incomparable de la España de entre siglos.