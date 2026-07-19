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Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 19 de julio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

‘Córdoba, escenario de la gran guerra’, en el Museo Arqueológico

‘Córdoba, escenario de la gran guerra’, en el Museo Arqueológico / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Exposición

‘Córdoba, escenario de la gran guerra’, en el Museo Arqueológico

A través de los materiales expuestos, el visitante podrá sumergirse en la historia y conocer de primera mano el papel estratégico que jugó la ‘Corduba’ del siglo III aC en el histórico conflicto entre Roma y Cartago.

CÓRDOBA. Museo Arqueológico.

Plaza de Jerónimo Páez, 2.

De 09.00 a 15.00 horas.

Exposición

‘Siempre apresúrate despacio’

Continúa hasta el próximo 27 de septiembre la exposición Siempre apresúrate despacio, de Álvaro Albaladejo. Entrada libre hasta completar el aforo.

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CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.

Plaza del Potro.

De 09.00 a 15.00 horas.

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