Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 19 de julio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 20 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:
Antonia Zurera López
La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el Cementerio La Salud.
Teodomira Pulido Rodríguez
La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio Fuensanta.
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