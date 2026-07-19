Los fallecidos en Córdoba el domingo 19 de julio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 20 de julio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonia Zurera López

La inhumación está prevista a las 13:30 horas en el Cementerio La Salud.

Teodomira Pulido Rodríguez

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La inhumación está prevista a las 11:30 horas en el Cementerio Fuensanta.