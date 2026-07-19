Diario CÓRDOBA, aún más lider tras cerrar la primera mitad del año con la mayor subida en Andalucía y superar los 1,15 millones de usuarios únicos

Diario CÓRDOBA cierra el primer semestre de 2026 con un crecimiento sostenido de audiencia y consolida su posición como el medio digital líder de la provincia de Córdoba. El periódico alcanzó los 1.155.841 usuarios únicos durante el pasado mes de junio, lo que supone un incremento del 34,4% respecto al mes anterior, de acuerdo con los datos certificados por GfK, medidor oficial de las audiencias de los medios de comunicación digitales.

Las cifras sitúan a Diario CÓRDOBA por encima del millón de usuarios únicos y al frente del ranking de medios digitales cordobeses, con un 38% de lectores más que eldiario.es-Cordópolis.

La distancia con el resto de medios locales aumenta al analizar exclusivamente la audiencia procedente de Andalucía, donde la ventaja de Diario CÓRDOBA con el segundo, El Día de Córdoba, es de más del 56,4%, y se eleva hasta el 73% con eldiario.es-Cordópolis.

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En el TOP andaluz

Los resultados confirman el crecimiento sostenido de Diario CÓRDOBA durante este primer semestre del año. Además, esta mejora notable en los datos no solo se ha producido en usuarios únicos. Con un total de casi 9 millones de páginas vistas y una audiencia media diaria en España de casi 120.000 usuarios únicos, Diario CÓRDOBA se ha situado en este final de semestre como cuarto periódico con más páginas vistas en Andalucía (7,4 millones) y quinto en audiencia media (92.233 usuarios únicos). Asimismo, CÓRDOBA lidera otros datos de calidad como sesiones por usuario, con cuatro de media, que es la más alta de los medios andaluces.