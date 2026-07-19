Despachos y corbatas dan paso a playa y aviones: las vacaciones de los políticos cordobeses.

Es complicado encontrar en Córdoba a alguien que permanezca todo el verano en la ciudad, siempre que pueda permitírselo. Una semana en el apartamento de los suegros, un viaje de cuatro días a algún destino europeo o una jornada de ida y vuelta de domingueros a la playa, en verano siempre apetece huir de las altas temperaturas cordobesas y disfrutar aunque sea un ratito.

Es normal en estos días ir tachando cuadrados en el calendario, ansiando que lleguen esas jornadas donde se ha escrito la palabra «vacaciones» en negrita, subrayada y redondeada, casi gastado el número de tanto mirarlo. Y los cordobeses de a pie no son los únicos en hacerlo. En los despachos de Capitulares, en los del Palacio de la Merced y también en las sedes de los sindicatos, sus habitantes quieren apartar las carpetas a un lado, apagar la luz y despedirse, aunque sea unos días, de la oficina.

Barca de espetos en un chiringuito malagueño. / CÓRDOBA

El alcalde, a la Costa del Sol

Le pasa, por ejemplo, al alcalde de la ciudad, José María Bellido. El regidor es un abonado, como buen cordobés, a la Costa del Sol, donde este verano volverá con la familia a pasar unos días entre olor a crema solar y espetos. Las vacaciones clásicas, además, las combinará con un viaje al extranjero.

Lo normal entre los políticos y representantes institucionales es irse de vacaciones en agosto, cuando la actividad cae y su presencia no es tan requerida como en los meses de mayor trabajo. Es lo que hará el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado. El socialista aprovechará sus días de descanso para ir a Cabo de Gata (Almería) y también se aventurará en un viaje en barco hacia Saïdia, en Marruecos, donde espera reunirse y pasar unos días junto a unos amigos: Mehdi, Othmane y Souad.

El socialista Antonio Hurtado disfruta en Toyo (Cabo de Gata, Almería). / CÓRDOBA

Juan Hidalgo, un recorrido por varias ferias

Aprovechando el descanso, el concejal de Hacemos Córdoba Juan Hidalgo ya avanza que pasará tiempo de calidad con familia y amigos. Además, tiene previsto un viaje a Asturias para poder observar el eclipse solar del 12 de agosto. En la agenda veraniega de Hidalgo, además, y a pesar de estar en vacaciones, nunca falta el prestar su colaboración en las casetas que el partido monta en las ferias de varios pueblos de la provincia.

Juan Hidalgo, en una noche de verano junto a amigos y compañeros. / CÓRDOBA

Playas andaluzas, un acierto seguro

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Marta León, pasará unos días de descanso en Benalmádena. León cuenta que este municipio de la Costa del Sol es, prácticamente, su segunda casa. Mientras, la parlamentaria Paula Badanelli, por primera vez en su vida, no pasará sus vacaciones en El Puerto de Santa María. En cambio, disfrutará de unos días en La Herradura y, después, se regalará una pequeña escapada a Portugal.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Marta León, junto a su familia en Benalmádena, su destino vacacional desde niña. / CÓRDOBA

El que sí mantendrá la tradición será el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que un año más volverá a pasar sus vacaciones en Chiclana. Eso sí, Fuentes avisa de que no dejará de estar pendiente de la actualidad y de los asuntos que puedan requerir su atención.

Mientras, el delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, pasará las vacaciones entre Huelva y Cabra con la familia para intentar recuperar el tiempo que no puede dedicarle a sus hijos en el curso. Le gusta leer, así que se llevará en la maleta varios libros. En Cabra pasará tiempo con sus amigos de toda la vida y con su padre e intentará recargar pilas para comenzar el nuevo curso con fuerza.

Por su parte, la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna, ya ha visitado el Valle del Jerte, una zona que conoce desde hace años y que es uno de sus destinos favoritos. Mientras, la secretaria general de CCOO, Marina Borrego, tiene previsto irse unos días a Sagres (Portugal).