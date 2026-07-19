La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El directo de la final entre España y Argentina, el enfrentamiento entre Messi y Lamine Yamal, y la segunda vida del Tívoli World centran la actualidad de la tarde en Córdoba este domingo 19 de julio
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Córdoba se viste esta tarde de domingo con los colores de La Roja y la bandera de España soñando con la tan ansiada segunda estrella en la final del Mundial que enfrenta a la Selección española contra Argentina a partir de las 21.00 horas, en el duelo definitivo entre la veteranía de Messi y la juventud de Lamine Yamal. En clave nostalgia, hay nuevos avances para la recuperación del Tívoli World en Benalmádena, destino de ocio de muchos cordobeses durante décadas.
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