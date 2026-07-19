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Final del Mundial

Córdoba se cuela en Mundial con el ‘Aserejé’ de Las Ketchup ambientando la pausa de hidratación de la final

Firmada por Manuel Ruiz ‘Queco’, la canción ha sonado en el estadio MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en Nueva York

Las Ketchup. Una foto de archivo de Pilar, Lola y Lucía.

Las Ketchup. Una foto de archivo de Pilar, Lola y Lucía. / CÓRDOBA

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María Roso

Un poquito de Córdoba ha estado presente en el estadio MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Nueva York), donde ha sonado el ‘Aserejé’ de Las Ketchup durante la pausa de hidratación en la final del Mundial que enfrenta a las selecciones de España y Argentina.

La canción ha ambientado el estadIo cuando ya habían transcurrido 30 minutos de la primera parte del partido y el marcador mantenía el empate a cero.

El público presente en el estadio, con un aforo de 82.500 espectadores, no ha dudado en lanzarse a bailar al ritmo de la canción que convirtieron en himno las hermanas cordobesas Lucía, Lola y Pilar Muñoz, hijas del guitarrista flamenco Juan Muñoz "El Tomate".

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Con la autoría de Manuel Ruiz ‘Queco’, el sencillo lanzado en junio de 2002, vendió más de ocho millones de copias y fue número uno en más de veinte países, además de situarse en el puesto 100 de las canciones más vendidas en la historia de la música a nivel mundial.

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