Final del Mundial de Fútbol 2026
El ambiente mundialista toma el Córdoba Live: miles de cordobeses siguen la final entre España y Argentina
Familias, grupos de amigos y aficionados llenan el recinto de El Arenal en la previa de un partido histórico
Cuando faltan apenas un par de horas para el inicio de la final del Mundial, el Córdoba Live ya respira ambiente de gran cita. Decenas de aficionados se reúnen frente a la pantalla gigante puestas a disposición en el recinto para seguir el España-Argentina, en una tarde marcada por las camisetas, las banderas, los cánticos y los nervios propios de un partido que paraliza a millones de personas a este y al otro lado del Atlántico.
El recinto, ubicado en El Arenal, ha abierto sus puertas dos horas antes del inicio del partido y ya comienza a reunir a muchos aficionados frente a la pantalla instalada para la ocasión. Música, animación y un ambiente cada vez más intenso acompañan la espera en una cita organizada por los promotores del espacio junto al Ayuntamiento de Córdoba. La zona cercana a El Arcángel también estaba llena de aquellos que han preferido -tal y como cuando hay partido del Córdoba CF- hacer la previa en los bares cercanos al recinto para evitar el calor y el imponente sol.
Familias, grupos de amigos y aficionados al fútbol comparten la espera en Córdoba entre conversaciones, pronósticos y los últimos análisis antes del partido, mientras el ambiente va creciendo a medida que se acerca el pitido inicial. La emoción ya se palpa entre los asistentes, que llenan el recinto para seguir una final que promete ser emocionante y mantener la incertidumbre hasta el último minuto.
Muchos de los cordobeses confían en las estrellas que nos han traído hasta aquí. Los asistentes lo tienen claro y esperan que Lamine Yamal, Pedro Porro, Oyarzabal y Mikel Merino sean determinantes en el triunfo de La Roja. Grupos de amigos se atreven a decir que el partido quedará 3-2, otros comentan que apuestan por un 2-1. Alguno se atreve a decir que llegará a la tanda de penaltis tras empatar 1-1.
El Qué viva España, de Manolo Escobar, el mítico Waka Waka de Shakira, tan recordado por 2010 o el Hay Lupita que tanto gusta a Lamine Yamal y Nico Williams (muy de la Euro 2024) y el Superestrella de Aitana han amenizado el ambiente a punta de Djs mientras en la pantalla se podía ver la previa en TVE.
Había también quien iba buscando la sombra bajo los 38 grados que marcaba aún el termómetro a las 19.00 horas. Abanico, agua o cerveza fresquita (a 3 euros y no a 6 como durante los conciertos) se han hecho imprescindibles durante la espera. "Si hubiese sabido esto vengo para la hora del partido", decía alguno que ha llegado muy pronto y así de pronto se ha arrepentido.
Antes del inicio del partido está previsto un espectáculo inaugural con actuaciones musicales y una producción inspirada en los grandes eventos deportivos estadounidenses. Por primera vez en la historia de los Mundiales, la FIFA ha organizado un espectáculo de medio tiempo al estilo de la Super Bowl. El show, dirigido artísticamente por Chris Martin (Coldplay), contará con las actuaciones de Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber, además de Burna Boy, Gustavo Dudamel y el coro PS22, en un espectáculo con fines benéficos organizado junto a Global Citizen.
La final del Mundial 2026 enfrenta a España y Argentina este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, un estadio con capacidad para unas 82.500 personas. Será la primera final mundialista que dispute España desde 2010, mientras que Argentina busca revalidar el título conquistado en Catar 2022.El encuentro comienza a las 21.00 horas en la España peninsular (15.00 horas en la costa este de Estados Unidos), un horario pensado para favorecer la audiencia tanto en Europa como en América.
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