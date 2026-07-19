Brian, usuario de 'Con-Vivienda' en Córdoba: «Trabajo en una pizzería, quiero ahorrar y hacer un videobook, mi sueño es ser actor»

Brian nació en Canarias. Su madre es cubana y su padre colombiano, aunque apenas lo conoce. Dejó su casa con 18 años. Ahora tiene 20 y hace siete meses que llegó a Córdoba desde Sevilla, donde cursó primero de Arte Dramático aunque allí no logró que las cosas fueran bien. En Córdoba, empezó durmiendo en la calle. «Estuve casi un mes, fue una experiencia dura, sobre todo los días de lluvia y frío, aunque no estuve solo», explica.

Iba al comedor trinitario a comer y fue allí donde surgió la posibilidad de entrar en uno de los pisos del programa Con-Vivienda de la Fundación Prolibertas, una estancia que le ha cambiado el rumbo. «En la calle, era imposible buscar trabajo, no tenía donde dormir, ni descansar, preparar la comida o lavar la ropa, sin esta oportunidad habría sido muy complicado», asegura, «aunque consigas comida, no tienes la tranquilidad ni un hogar en el que organizarte».

Brian, con otros usuarios del programa 'Con-Vivienda' de la Fundación Prolibertas. / Manuel Murillo / COR

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Entró en enero y está a punto de salir. Ya tiene un empleo y un piso de alquiler. «Trabajo en la hostelería, estuve un tiempo en una churrería y también hice un curso de auxiliar en un hotel», explica, «ahora estoy en una pizzería, quiero ahorrar para hacer un videobook con escenas mías actuando, mi sueño es ser actor y quiero seguir intentándolo». Dentro de un tiempo, le gustaría mudarse a Madrid, encontrar un buen representante y presentarse a cástings. «Dejé Arte Dramático porque cuando empecé los estudios superiores, sentí que no me aportaban lo que necesitaba para mejorar como actor», expone, «había asignaturas de danza, canto, música, literatura dramática y esgrima, pero yo buscaba una formación más centrada en la interpretación».

Se independizó siendo tan joven porque la convivencia en casa no era buena y desde entonces ha intentado vivir de la forma más independiente posible. «Tengo un hermano pequeño y otro mayor al que no conozco, aparte de mi madre y una tía que vive en Italia no tengo más familia». Su estancia en el piso le ha servido para hacer nuevos lazos. «He hecho amigos durante el curso y también tengo una buena relación con mis compañeros de trabajo», asegura. En breve, empezará a vivir en un piso compartido. «Este programa ha sido de gran ayuda para mí, justo el empujón que necesitaba», afirma convencido, «los tres primeros meses me sirvieron para ubicarme y estabilizar mi situación y durante los tres siguientes conseguí un trabajo y pude ahorrar».