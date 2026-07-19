La Aemet avisa: Córdoba se abona a los 40 grados en su camino, cada vez más próximo, a la tercera ola de calor del verano 2026

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han lanzado un nuevo aviso confirmando lo que ya llevaba días alertando: la tercera ola de calor del verano ya está aquí y dejará en las próximas horas máximas de hasta 45 grados a mitad de la próxima semana en varios puntos de la geografía española, entre ellos Córdoba. La ciudad llega así a un nuevo episodio caluroso abonada ya a los 40 grados y con parte de la provincia en aviso amarillo por la incidencia de las altas temperaturas.

Según ha informado la Aemet, la ola de calor comenzará el martes 21 de julio y empezará a disiparse el jueves 23, cuando alcance su máximo apogeo. Según el organismo estatal, el episodio afectará especialmente al valle del Guadalquivir, el tercio suroriental, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, los valles pirenaicos y el interior de Mallorca. En concreto, los expertos de la Aemet señalan que "la llegada de una masa de aire muy cálido, seco y con polvo en suspensión hará subir progresivamente las temperaturas, con noches muy cálidas y un riesgo elevado para las personas vulnerables y quienes realicen actividades al aire libre".

Este domingo, la final del Mundial estará marcada por el calor ya que las máximas llegarán hasta los 40 grados y las mínimas no bajarán de los 19. El pronóstico de la Aemet para la provincia este 19 de julio es de cielos poco nubosos. Polvo en suspensión en el sur de la provincia. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos de componente oeste por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 19º y 40º, en Lucena entre 22º y 37º, en Pozoblanco entre 18º y 38º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 37º.

Nueva semana marcada por el calor

El inicio de la semana estará marcado por la llegada inminente de la ola de calor. La previsión del lunes 20 de julio en la provincia de Córdoba es de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, predominando la componente oeste.

Los termómetros se situarán en Córdoba entre 19º y 40º, en Lucena entre 22º y 37º, en Pozoblanco entre 18º y 39º, y en Priego de Córdoba entre 22º y 38º.