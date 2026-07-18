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La actualidad del sábado 18 de julio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El auge de Córdoba como destino para despedidas de soltero, la muerte del periodismo en Córdoba el 18 de julio, hace hoy 90 años, y el futuro aparcamiento de Puerta de Córdoba centran nuestros titulares para empezar el sábado

Un grupo de amigas en despedida de soltera en la Feria de Córdoba.

Un grupo de amigas en despedida de soltera en la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Córdoba se consolida como un destino cada vez más elegido para celebrar despedidas de soltero, un fenómeno que impulsa la actividad de bares, alojamientos y empresas de ocio. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado, en el que también recordamos cómo el golpe militar del 18 de julio de 1936 supuso el fin de la libertad de prensa en la ciudad y analizamos las expectativas vecinales ante el futuro aparcamiento de Puerta de Córdoba, una infraestructura llamada a aliviar los problemas de estacionamiento en la zona.

Además, destacamos estas otras noticias:

Ola de calor

Final del Mundial

Córdoba ciudad

Provincia

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