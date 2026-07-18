La actualidad del sábado 18 de julio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El auge de Córdoba como destino para despedidas de soltero, la muerte del periodismo en Córdoba el 18 de julio, hace hoy 90 años, y el futuro aparcamiento de Puerta de Córdoba centran nuestros titulares para empezar el sábado
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Córdoba se consolida como un destino cada vez más elegido para celebrar despedidas de soltero, un fenómeno que impulsa la actividad de bares, alojamientos y empresas de ocio. Es la noticia que abre nuestro boletín de este sábado, en el que también recordamos cómo el golpe militar del 18 de julio de 1936 supuso el fin de la libertad de prensa en la ciudad y analizamos las expectativas vecinales ante el futuro aparcamiento de Puerta de Córdoba, una infraestructura llamada a aliviar los problemas de estacionamiento en la zona.
- TURISMO | Córdoba gana peso como destino para despedidas de soltero: precios, actividades y negocio
- 90 AÑOS DE LA GUERRA CIVIL | 18 de julio: La muerte del periodismo en Córdoba
- MOVILIDAD | Expectativas ante el futuro aparcamiento Puerta de Córdoba: "El problema viene de largo, esperemos al menos que lo hagan y que no sea caro"
Además, destacamos estas otras noticias:
Ola de calor
- Córdoba entra de nuevo en riesgo extremo de incendio con los termómetros disparados hacia los 45 grados
Final del Mundial
- ENTREVISTA | Ariel Montenegro: "Cuando no está Argentina quiero que gane España; para la final tengo el corazón dividido"
- Pantallas gigantes, bares llenos y Las Tendillas valladas: dónde y cómo vivir la final del Mundial en Córdoba
- Córdoba se prepara para la final del Mundial: todos los cortes de tráfico, calles afectadas y horarios
Córdoba ciudad
- La Policía Local de Córdoba amplía su flota con 'quads' para el campo y 'segways' para el casco histórico
- Sadeco ante el dilema de reclamar o no al exgerente por un posible desfase en ayudas sociales
- Casi 6.000 aspirantes optan a 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba
Provincia
- Emoción, carreras, saltos y recortes en la suelta de vaquillas de Alcaracejos, que vive su Feria del Carmen
- El Ayuntamiento de Priego de Córdoba crea una bolsa de empleo para auxiliares de atención turística
- Tres semanas sin Braulio, el vecino del pueblo cordobés de El Viso que desapareció en un bosque de Manresa durante un retiro espiritual
Córdoba CF
- Irene Pozo, mejor nota PAU con un 13,975: 'Me gustaban las Matemáticas y la Física y me costó elegir Humanidades
- Accidente en un parque de bolas de Córdoba: una menor resulta herida grave tras caer en una atracción
- Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
- Un incendio de pastos en la carretera del Aeropuerto moviliza a todo el Parque Central de Bomberos de Córdoba
- El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
- El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- El verano en las chabolas de Córdoba: 'No dormimos ni de noche ni de día